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美中貿易戰…科技大廠警戒 台商加速回流

2019-05-07 00:11聯合報 記者蕭君暉簡永祥謝艾莉江睿智曹逸雯／台北報導

經濟部長沈榮津昨天表示，美提高關稅一定會影響在大陸投資的台商，預期會加速台商回流...
經濟部長沈榮津昨天表示，美提高關稅一定會影響在大陸投資的台商，預期會加速台商回流。 圖／聯合報系資料照片
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美國總統川普宣布周五起對兩千億美元中國大陸貨品關稅加徵百分之廿五，恐重新引爆貿易戰，國內科技大廠將全面警戒，市場推測，包括半導體、筆電、光通訊等相關供應鏈均可能受到影響，科技業因此憂心忡忡。

經濟部長沈榮津昨天則在立法院表示，美提高關稅一定會影響在大陸投資的台商，預期會加速台商回流。此外，過去台灣跟大陸產品都是在談性價比，但自從美中貿易戰，還有華為、中興等事件，「資安」也成為一大重點，這波台商回流可以看到資通訊產業廠商回來得又多又快，就是因為高階伺服器在大陸生產，國際大廠一定有疑慮，這就是台灣的機會。

經濟部先前盤點，台商在大陸布局，最終產品出口至美國，將受衝擊產業包括網通廠、中低階自行車及零組件、石化產品、工具機等。

經濟部與各產業公會評估後認為，美國是針對大陸製品，而非對台灣產品加徵關稅，對台灣直接影響不大，但部分大陸台商採購我中間財加工後輸美，恐間接影響我出口表現。

財政部官員則說，將密切注意違規轉運情形是否增加，而為避免陸貨藉繞道台灣，進行簡易加工或轉運的方式「洗產地」，財政部關務署已與經濟部貿易局合作，密切注意高風險名單，發現違規轉運情形將立即通報。

台商半導體貿易戰川普沈榮津
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