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川普開砲「談判太慢」威脅加稅 陸方準備赴美磋商

2019-05-07 00:13聯合報 編譯季晶晶、記者羅印冲／綜合報導

美國總統川普（後排右）二月廿二日在白宮接見到美國進行貿易談判的大陸副總理劉鶴（前...
美國總統川普（後排右）二月廿二日在白宮接見到美國進行貿易談判的大陸副總理劉鶴（前排左二）。川普五日威脅對數千億美元的大陸商品加徵關稅，全球股市應聲下跌，劉鶴是否如期赴美談判，是觀察重點。 （法新社）
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美國總統川普嫌美中貿易談判進展太慢，五日推文威脅將自本周五（十日）起，對價值數千億美元的中國大陸進口產品大幅提高關稅；川普此舉引發外媒一度盛傳大陸可能喊停即將登場的中美新一輪貿易磋商。中共外交部發言人耿爽昨回應指出，「中方團隊正在準備赴美磋商」，但他並未證實中方首席談判代表國務院副總理劉鶴是否前往。

對兩千億美元陸貨加稅

川普威脅十日起對兩千億美元大陸進口商品加徵懲罰性關稅，由現行的百分之十提高到百分之廿五。這項加徵關稅計畫原訂三月一日生效，二月下旬因美中展開貿易協商而無限期延後。

川普還表示，「很快」會對另外三千兩百五十億美元未被課稅的大陸進口產品，課以百分之廿五關稅。大陸包括工業機器和電子零件在內的一些產品，目前免關稅。

「美國已損失很多年了」

川普說：「與中國的貿易談判還在繼續進行，但太慢了，因為他們想重新協商。不行！」

川普六日持續以推特開砲，聲稱美國每年對大陸貿易損失數千億美元，「美國已損失很多年了，每年貿易上損失六千至八千億美元。對中國貿易，我們損失五千億美元。抱歉，我們不會再那樣了！」

加總起來，川普威脅課徵高關稅對象將含括幾乎所有大陸輸美商品。根據美國貿易代表署，去年大陸輸美商品總值約五千三百九十五億美元。

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劉鶴是否赴美已成疑問

華爾街日報報導，因局勢生變，大陸國務院副總理劉鶴原訂本周三抵美進行第十一回合貿易談判是否成行，已有疑問。

耿爽六日在例行記者會上指出，美方加徵關稅這類情況以前多次出現，中方的立場和態度一直非常明確；中美經貿磋商已進行了十輪，取得積極進展，當務之急，還是希望美方能夠與中方共同努力，相向而行，爭取在相互尊重的基礎上，達成互利雙贏的協議。媒體詢問劉鶴是否繼續訪美？耿爽表示正了解情況，「可以告訴你的是，中方團隊正在準備赴美磋商」。

全球股市下跌陸股重災

川普突然重提加徵關稅，令美中貿易談判蒙上陰影，全球股市應聲下跌。陸股首當其衝，上證六日收盤報二九○六點四六點，跌百分之五點五八，滬深兩市超過一千檔個股跌停。港股恆生指數重挫八七一點，台股大跌近兩百點，亞洲股市全數下跌作收。

法國、德國等歐洲主要股市六日開盤跌幅都超過百分之一，美股道瓊工業指數開盤下跌超過三百點，跌幅超過百分之一。

川普劉鶴國務院陸股貿易戰
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