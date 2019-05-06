巴拿馬政權輪替 美中競爭白熱化

2019-05-06 20:15 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



巴拿馬總統大選中，當選的民主革命黨候選人柯提索表示，會加強修復對美關係。外媒分析，執政黨的立場改變會讓美中在此角力白熱化。 台灣醒報（擷自Wikimedia） 分享 facebook

由於執政黨貪汙醜聞，加上中國援助計畫在當地受到批評，巴拿馬5日選舉終於造成政權輪替的結果。當選的民主革命黨領導人柯提索曾在競選時表示，若當選會修復對美關係。由於巴拿馬地處運河咽喉，在未來政府親美下，美中在此的投資競爭會更加白熱化，外界也關注這對中國「一帶一路」政策的後續影響。

柯提索自行宣布當選

根據《德國之聲》報導， 柯提索曾擔任巴拿馬農業部長。選前民調顯示，他領先民主變革黨候選人羅克素10%。不過根據已開出的9成選票，柯提索獲得33%選票支持，魯克斯獲得31%選票，兩人差距僅2%，但當地選舉法院稱，柯提索不會被逆轉，一定會當選。

因此，柯提索自行宣布當選，他宣布已經準備好領導巴拿馬。不過位居第二的候選人魯克斯表示，差距仍然非常小，他不會承認這次選舉結果。柯提索競選期間曾表示，他上台後會加強修復與美國關係。雖然對中政策可能不會改變，不過這也讓美中在此可能會有新的投資爭奪戰。

中國勢力已滲透中南美

根據《半島電視台》報導，現任總統瓦雷拉任內為了中國的發展計畫，與台灣斷交，而且任期中貪污、弊案頻傳導致他所屬的政黨「巴拿馬主義黨」沒辦法繼續執政。由於美國和中國是巴拿馬運河的兩大主要用戶，巴國與中國建交被美國視為中國勢力滲透中南美洲的重大警訊。

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