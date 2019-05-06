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「大陸憑什麼綁架我？」郭台銘：現在身上什麼顏色都有

川普再向中國施壓 學者：對台灣是雪上加霜

2019-05-06 17:35台灣醒報 記者施養正╱台北報導

美國總統川普擬對中國增加2000億美元的進口關稅。 台灣醒報（擷自Flickr）
美國總統川普擬對中國增加2000億美元的進口關稅。 台灣醒報（擷自Flickr）
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川普再拋震撼彈！外媒報導，美國總統川普擬加重中國產品的進口關稅至2000億美元。外媒預測兩國不久將攤牌，進入最後協商，以解決數月來的滿城風雨。對此，鴻海董事長郭台銘日前則於臉書貼文表示，台灣可藉機會進行產業轉型，但政大經濟系教授林祖嘉指出，美中貿易戰對於台灣出口業已是沉重打擊，若川普真的加重關稅，對台灣無疑更是雪上加霜。

中國未必全然屈服

據美國《彭博新聞網》報導，川普日前宣布對中國進行施壓，擬自本周五起，把對中國的進口關稅自10%提高到25%，預計將增加2000億美元。

對此新加坡證券專家Chua Hak Bin表示，中美貿易戰的危機正逐漸升溫，但川普這次恐事與願違，即使中國已被槍指著腦袋，仍可能不會就此屈服，因此有外媒猜測，川普的激進舉動可能導致雙方談判再次破局。

不過《CNN》則指出，中國國務院副總理劉鶴將率領代表團，於當地時間周三前往華盛頓。報導也預測，屆時兩國將全面攤牌，進入最後協商階段，以解決幾個月來在貿易上的滿城風雨。

恐拖垮台灣經濟

郭台銘日前於臉書貼文表示，台灣是中美貿易戰的重大利害關係人，等貿易戰一落幕，美國的許多高科技產品仍會繼續在中國生產，但某些敏感性產品美國會選擇在離大陸有「一臂之隔」的地方上投資或與當地廠商合作，而台灣將成首選，屆時就能善用台灣的通信科技及半導體等產業實力，全面翻轉台灣經濟。

然而林祖嘉認為，台灣是中美貿易戰中的犧牲者，他指出，台灣無論科技產業或一、二及產業，許多零組件都由中國進口，若中美角力隨川普激進的政策持續升溫，將來台灣加工的產品只會越來越難賣，光關稅就已不符成本，「對於特定企業可能有利，但仍會拖垮台灣整體經濟。」

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