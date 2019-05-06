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「中國有不守協議紀錄」 美中談判關鍵是執行機制

2019-05-06 17:00世界日報 編譯中心╱綜合5日電

美中貿易談判卡關，執行機制是關鍵。 法新社
美中貿易談判卡關，執行機制是關鍵。 法新社
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美中貿易談判一波三折，極有可能在最後關頭破裂。分析人士指出，美中達成協議不難，難的在於華盛頓建立怎樣的執行機制，才能確保北京遵守承諾，並在對方違反協議內容的時候保留反擊手段。

美國貿易代表賴海哲曾在國會作證表示，執行機構才是談判核心所在，協議內如果沒有執行機構，等於一切白費功夫，與過去的協議沒有兩樣，毫無作用。

美國和中國官員最近都曾表示，兩國即將達成一項歷史性協議以結束貿易戰，但關鍵的問題是華盛頓如何確保北京能夠不辜負雙方經過一番討價還價達成的最終結果？這一問題仍然懸而未決。

北京可能會向美國開出令人瞠目的價碼，比如大舉採購美國能源和農產品，作為大幅縮減美國對華貿易逆差(2018年為3787億美元，包括服務業產品貿易)的一個手段。但目前各界關注的焦點都在於這樣的協議是否「貨真價實」。

副總統潘斯上周五表示，相關協議內容的執行機制如何，是決定美國是否取消目前針對總價值2500億美元以上中國產品的懲罰性關稅的關鍵因素。

法新社引述美國對外關係委員會貿易問題專家奧爾登(Edward Alden)表示，「美國之所以把執行機制作為這次貿易談判的中心內容，是因為中國素來有對於在世貿組織所作的承諾、與美國和其他國家雙邊協議內容不遵守的不良紀錄」。

川普總統雖然多次批評中國對美巨額貿易順差形同「偷竊」，但他也要求中國進行經濟結構調整，包括結束強制美國企業提供技術轉讓、竊取智慧財產權和中國政府對市場和工業生產的大肆干預等。

奧爾登指出，與中國達成貿易協議可能會格外具有挑戰性，因為中國的很多規定都不透明。「中國可能會制定一些法律條文來取悅美國，然後再使用一些規定來阻撓其實施」。

消息人士說，為了確保中國遵守協議，美國貿易談判代表團倡議兩國每月、每季和每半年召開例會，其中半年一次的會議須由雙方最高層官員參與。若美國企業報告中方違反協議，華盛頓就將啟動和中方相應部門官員的一系列磋商，如果會談不能取得結果，美國將會單方面加徵新的關稅。當然如果美方違反協議，中國也能夠採用同樣的關稅手段回擊。

美中貿易全國委員會發言人巴里(Doug Barry)表示，「執行機制對於協議的達成具有關鍵作用。如果沒有一個可信的、有具體時間和可驗證的途徑來確保對雙方的問責，我們將錯失一個將雙邊貿易關係建立在新的更好基礎上的機會」。

北京華盛頓偷竊
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