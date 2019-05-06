川普調高陸關稅 專家指消費者才是受害者

2019-05-06 16:41 世界日報 記者張聲肇╱綜合報導



川普一再誇稱中國付了很高的關稅給美國，還威脅本周五(10日)再度祭出「提高關稅」大旗對付中國，經濟學家紛紛表示，其實受害的是進口中國產品的貿易商，以及羊毛出在羊身上的消費者。

川普推文說，他對中國500億美元高科技產品和2000億美元其他產品各徵收25％和10％的進口關稅，美國政府入帳增加不少，貿易談判尚未結束，他打算10日再提高稅率。

過去，他自己和白宮高官的說法是，關稅戰是和中國貿易戰的一環，目的不是「直接提振經濟」，如川普5日所誇說。

稅務政策中心說，中國出口到美國，付關稅的不是中國政府，也不是中國廠商，付川普政府「加徵」的關稅的，是進口中國產品的美國公司，進口商即使沒有連帶提高售價，讓消費者「分攤」，也得自砍利潤，自行吸收。利潤不高的公司，員工待遇不可能提高。

今年2月，普林斯頓大學、哥倫比亞大學和紐約聯邦準備銀行發布研究報告說，川普政府提高的關稅成本「幾乎全部都反映在消費者物價上。」

舊金山的聯邦準備銀行同一個月也結論說，雖然中國產品對整體個人消費和企業投資的影響看起來很小，對眾多產品徵收最高25％的關稅，「仍可能導致消費物價大幅上揚的壓力。」

該銀行報告繼續道，如果所有中國產品都得付25％關稅，短期直接效應是，消費者物價和企業投資價格膨脹將分別上揚0.4和1.4個百分點。

這表示，最後為高關稅付出代價的是美國人民，不是中國政府。這和川普5日早上推文所稱，中國付出的高關稅是「我們良好的經濟表現的部分原因」，恰好相反。他計畫10日再提高的關稅是把10％部分提高到25％，總共，他說，將對3250億美元的中國產品徵收25％關稅。他認為付給美國政府的關稅「對產品成本沒什麼影響，而且大部分由中國負擔。」