川普放話 周五對陸貨加徵關稅至25%

美國總統川普5日威脅周五要大幅提高中國大陸進口產品的關稅。 美聯社 分享 facebook

陸擬取消談判 劉鶴訪美恐生變

美國總統川普嫌美中貿易談判進展太慢，昨天（5日）推文威脅，將自周五（10日）起大幅提高價值數千億美元中國進口產品的關稅，加大施壓中國在本周可能是最後一輪的貿易談判中妥協。因局勢生變，中國傳出正考慮取消談判，國務院副總理劉鶴原訂周三抵美進行第11回合貿易談判是否成行已存疑。

中美貿易談判可能生變，川普揚言對中國貨品加徵關稅，外媒傳出中國考慮退出本周舉行的貿易磋商。中共官方部門尚未正式回應。官方外圍的鷹派媒體《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter英文帳戶發文稱，估計中共副總理劉鶴本周幾乎不可能赴美。

川普計畫10日起對2000億美元中國進口產品加徵懲罰性關稅，由現行的10%提高到25%。提高關稅的計畫原訂3月1日生效，2月下旬因同意美中展開貿易協商而無限期延後。

川普也表示，「很快」會對另外3250億美元未被課稅的中國進口產品，課以25%的關稅。中國包括工業機器和電子零件在內的一些產品，目前免關稅。

川普說：「與中國的貿易談判還在繼續進行，但太慢了，因為他們想重新協商。不行！」

加總起來，他揚言課徵的高關稅將涵括幾乎所有中國輸美商品。根據美國貿易代表署，去年中國輸美產品的總值約5395億美元。

川普在此時推文讓許多中國官員大感意外，華爾街日報引述知情人士報導，中國考慮取消預定周三展開的貿易談判。知情人士表示，「中國不該被拿槍抵著頭談判」，但本周談判是否繼續的最後決定尚未做成。

外界揣測川普揚言威脅的目的是施壓中國並討好國內。彼得森國際經濟研究所的資深研究員（Chad Bown）鮑恩說：「你永遠搞不清楚川普，但這有很高的機會只是威脅而已。如果雙方本周稍晚宣布達成協議，看起來會像是他作風強硬才談妥。」

美國商會國際事務主管薄邁倫（Myron Brilliant）指出，美中談判卡關的地方是，中方不願意對刪減國營事業的補助提供任何保證。

賴海哲早已表明，特別關注北京「2025年中國製造」工業政策對重點產業提供補助，該政策的目標是在一系列先進的高科技產業站穩全球領導地位，勢將威脅到美國和其他已開發國家。補助和「2025年中國製造」是美方對北京採取懲罰性貿易作為的理由之一。