美中競爭人力 美國勝在人口統計

2019-03-25 20:36 台灣醒報 記者劉屏╱台北報導



面對中國大陸競爭，美國享有的重大優勢是人力統計。單就人口總數而言，美國當然遠遠不如中國，但是從人口統計的各個面向觀察，美國仍可確保數十年優勢。《彭博通訊社》星期日發表的評論文章提出上述觀點；但是，文章指出，美國必須繼續保有足夠的生育率，同時需要增加外國移民。

強國須有高素質人口

誰能主導21世紀？答案在很大程度上會和人口有關。中國大陸的GDP繼續成長，十幾年後甚至可能超過美國，成為世界第一。中國大陸的軍事力量也在增加，逐漸對美國的形成挑戰。然而，能否成為真正的大國，取決於財富，也取決於國力，而如果沒有足夠高素質的人口，強國之夢未必能夠實現。

國力如何，人民占有關鍵地位。軍隊需要人力，職場也需要人力，更重要的，相對年輕、數量不斷增加、受過良好教育的人力，不但是生產力所必須，也才能夠在國際社會形成影響力。各國競爭，如果其他條件都相等，則擁有健康的人力意味著能夠創造更多的財富，也意味著減少社會的負擔（諸如養老、健康照護等），因此較對手擁有更大的優勢。

中國一胎化影響大

相反地，人口減少或停滯不前，意味著人口逐漸老化，不但軍隊的人力和職場的人力逐漸缺乏，退休、養老所占比例也逐漸升高，各項福利支出也逐漸增加，當然連帶影響國力。

所謂「大炮與牛油」，指的是「軍事與民生」，當工作人數持續減少，退休人數持續增加，人口問題會變得很嚴重，政治、社會可能出現緊張 ，不安的情勢可能升高。未來數十年，中國大陸很可能面臨這樣的壓力。

數十年的「一胎化」，會使中國未來幾代都出現人口減少。根據聯合國的數據，2017 年，中國人口是14.1億；2050年將降至 13.6億；然後持續下降，且降幅加大，到2100年時將成為10億。

要崛起須有足夠人力

在此同時，中國的退休人口會大幅躍升，根據華府智庫「美國企業研究院」專家Nicholas Eberstadt分析，2015年，中國的退休人口是 1.35億，到2040年將成為3.4億。這25年間，退休人數增加2億多人，適齡的工作人數則減少1億人。

這個現象會對中國的經濟發展造成沉重壓力，GDP的增長數字會進一步下滑，社會支出增加而造成的債務負擔會更為嚴重，政治上的壓力也隨之加劇。影響所及，中國大陸的軍事發展、一帶一路等項目將持續面臨資源短少等窘境。

除此之外，一些內政問題也隨之而來，例如男多女少導致婚配不易等。我們已經很習慣「中國崛起」，然而人口統計告訴我們，中國將面臨重大問題。

美國另一個挑戰者是俄羅斯，俄羅斯和中國一樣，同樣面臨人口問題。俄國人口目前為1.44億，但由於多般因素，諸如出生率低、移民少、平均壽命較短（美國78.69 歲，中國大陸76.25歲，俄國只有71.59歲）等，預估到2050年，俄國人口將降至1.19億，工作人口從目前的60%降至50%以下，全國的經濟實力將大受影響。

其結果是「別無選擇」（Hobson’s choice），唯有把稀少的資源用於養老金，否則可能出現政治動亂。俄羅斯固然擁有核武，在國際上有一定的發言權，可是人口上的不斷失血將是這個國家的重大課題。

反觀美國，美國的出生率、移入人口等統計都相對健康。美國現有人口為3.24億，預估到2050年將成為3.90億。二次大戰後的嬰兒潮已到退休年齡，使美國社會明顯老化，到2060年時，退休人口與工作人口之比將比現在增加一倍，但因為人口總數呈現增加之勢，美國面對的問題不會像中、俄那麼嚴重。

美還可強30年

對此，智庫「蘭德公司」的研究報告稱，除非發生毀滅性的災難，否則至少到2050年，美國應該仍然是全世界最不可或缺的國家。

不過，美國必須注意幾件事。其一，美國若干重要盟邦、伙伴面臨人口問題，例如日本將從目前的1.27億降至2050年的1.09億。其二，美國的人口持續增加，很大部分是外來移民，所以要訂定適切的移民政策，一方面更新美國的人口，一方面維繫社會及政治穩定。

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