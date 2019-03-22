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加緊談判...川習會前 美中不會達成協議

2019-03-22 23:37聯合報 特派記者林庭瑤／北京報導

大陸國家主席習近平和夫人彭麗媛抵達義大利展開國是訪問。（中新社）
大陸國家主席習近平和夫人彭麗媛抵達義大利展開國是訪問。（中新社）
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中美貿易談判進入最後階段，彭博社報導，中美代表近日繼續透過電話和視頻會議磋商，包括周三（廿日）晚間的會談。但美國官員淡化短期內與中國達成協議的可能性，預計在美國總統川普與大陸國家主席習近平會面之前，中美都不會達成協議。

中美加緊談判進度，美國貿易代表賴海哲、美國財政部長米努勤將於三月廿八日至廿九日，赴北京進行第八輪中美貿易磋商。之後，大陸國務院副總理劉鶴將於四月初赴華盛頓進行第九輪磋商。

彭博引述知情人士表示，雙方通過電話和視頻會議繼續就一份長達一百五十頁的協議磋商，其中包括周三晚間舉行的會談。他們又說，雖然取得進展，協商代表仍希望面對面舉行會談。

知情人士透露，目標是在劉鶴訪問美國華府後的幾天內達成協議，而川普與習近平可能在佛州海湖莊園舉行「川習會」，但會面日期尚未確定，最晚可能會推遲到四月底。

事實上，中美貿易協議仍有不少難關要闖。川普表示，即使中美達成協議，仍會長期保留對中國加徵關稅，但北京則尋求馬上取消。此外，美方提出執行機制，大陸如果違反貿易協議，美國可採取關稅制裁，而且北京不能採取報復措施。

美國ＣＮＢＣ引述消息人士報導，川普推動與中國大陸達成更強硬的貿易協議，希望中國增加購買美國商品，將六年內採購一點二兆美元的提議，增加一倍或兩倍。數據顯示美中貿易差距正在擴大之後，川普最近數周再次表達對更大規模購買協議的要求。

報導表示，目前美國談判代表主要聚焦中國經濟的結構性問題，但兩位知情人士透露，川普將著手減少對中貿易逆差，推動談判代表讓中國同意購買更多商品。

川普北京

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