白宮國安顧問波頓：中國試圖影響美澳民意 史上最強

2019-03-11 14:07 世界日報 記者張聲肇╱綜合報導



白宮國家安全顧問波頓。 美聯社 分享 facebook

白宮國家安全顧問波頓10日說，中國試圖影響美國和澳洲公眾意見，用力比歷史上其他任何國家都要強。相形之下，俄國駭客干預美國選舉簡直小巫見大巫。

波頓接受電視訪問時，也針對中國在南海築島、部署兵力提出嚴厲批評，又說華為科技的晶片有如「滿洲候選人」（「滿洲候選人」是講述外國培養、促成的總統候選人的電影），是中國暗中投下的暗器，必要時隨時可以啟動。

談到中國透過孔子學院等企圖影響美國和其他國家的民意，波頓說，其力度「真的超越」史上任何國家，目標除了美國和澳洲，還有其他「我們親近的朋友」。

他說，問題的重點是，這樣下去，這個國家如何維持自由與開放的社會。

至於駭客干預選舉事，他說，美國也很擔心「中國也如此做」。

波頓向以鷹派著稱，他是去年退休陸軍將領麥馬斯特離職後，接任國安顧問。

川普11日即將公布2020年預算計畫，波頓提前一天，強調應付中國對美國生存的威脅，就是這份預算書的「重點」之一。

波頓說，中國在南海築島增兵，把島礁、岩石連成島嶼，在上面建築軍事基地，形同「另創行省」。

「這是完全不能接受的，」波頓說，也因此，美國不斷進行航行自由的演習，也在研究其他辦法，阻止中國「形同建省」的作法。

他另外表示，美國、澳洲等國認為採用華為通訊設備，會對國安造成威脅是有「非常、非常好的理由」的。

「有人把這個問題稱作滿洲晶片問題，如果把什麼東西植入通訊設備，哪一天就可隨時啟動。」波頓說：「這是很嚴重的威脅。」