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陸商務副部長王受文：中美談判「我是看到希望了」

2019-03-10 01:00聯合報 特派記者戴瑞芬林庭瑤李春／北京報導

大陸商務部副部長、國際貿易談判副代表王受文。 圖／聯合報系資料照片
大陸商務部副部長、國際貿易談判副代表王受文。 圖／聯合報系資料照片
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中美貿易談判最後會握手言和，繼續進行磋商，還是破局？大陸國際貿易談判副代表、商務部副部長王受文昨天表示，「我是看到希望了」。他說，中美雙方團隊仍持續進行磋商，要達成簽署協議，取消所有加徵關稅，讓中美雙邊貿易回到正軌。

大陸全國人大昨天就「促進形成強大國內市場，推動全方位對外開放」舉行記者會，大陸商務部長鍾山指出，妥善應對中美經貿摩擦是今年三項重點任務之首，大陸將藉此擴大全方位開放，推動由商品和要素流動形開放，向規則等制度型開放轉變。這意味中國大陸承諾推進「結構性轉型」。

在回應媒體提問，「中國是否接受漸進式地取消關稅作為協議的一部分？中國是否會接受美國的執行機制？對中美經貿磋商的下一步，在明天或者本月的晚些時候能夠達成協議嗎？」

大陸國際貿易談判副代表、商務部副部長王受文表示，中美兩國領導人達成「取消所有加徵關稅、且停止增加關稅」的共識，他透露，目前中美談判已在重要問題上取得實質進展，中美諮商團隊正在持續磋商，要達成取消所有加徵關稅的協議。

至於中美談判下一步，何時能簽署協議？王受文表示，「我是看到希望了」。

他還透露一個談判秘辛，從細節可以一窺大局。他說，農曆春節後的年假結束第一天，美方代表團就到北京來；後來中方很快又到華盛頓繼續談判，當時談判接近中午用餐，大陸國務院副總理劉鶴跟美國貿易代表賴海哲都叫了外賣。

王受文說，劉鶴點了牛肉漢堡，賴海哲點了茄汁雞丁，但雖然飲料有咖啡、有茶，但兩人都不約而同只喝白開水。王受文認為，雙方正是要互相理解，並尋找共同點。

針對中美貿易戰的未來結局，王受文表示，將朝向達成互利共贏簽署協議，這個結果將符合美國利益、中國利益，也符合世界的期待。

此外，對於多國指「一帶一路」只利中國，反加重他國債務壓力，商務部副部長錢克明稱言論罔顧事實，站不住腳。

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