美將暫退一小步 貿易戰想邊打邊談

2019-03-06 18:25 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



川普的讓步很可能是暫時的，一旦他擺脫了背後的選民壓力，貿易戰又會重新登場。(photo by Wikimedia) 分享 facebook 針對美、中貿易戰細節，儘管外界預期雙方將簽署協議，但貿易戰仍難告終、恐「邊打邊談」。隨著白宮不斷發表協商趨完工的風聲，各家媒體都對停戰保持樂觀，但據《華爾街日報》消息，美國的讓步僅是放掉部分去年課徵的商品關稅，川普的讓步說很可能只是受迫於民意。一般認為，中國若不徹底改善結構性問題，如補助國企、知識財產權等，美方顯然不願買單。

美暫退一小步

根據《時代報》報導，隨著貿易戰暫時休兵期到點，中、美雙方持續進行協商，在白宮不斷釋出「貿易戰緊繃程度趨緩」的消息後，眾家媒體都很樂觀認為，雙方或能在本月底舉行的川習會中，達成簽署協議的共識。

雖然《華爾街日報》明確指出，美國將暫緩課徵中國商品的關稅，而這項條件正是中國最殷切呼籲的其中一項，美國做出此項保證也被視為是一大讓步；然而，依照美國貿易代表萊特希澤曾向國會所保證的話，當時他聲稱，絕不會為了搶快與中國達成協議而一昧的退縮，意即這次的讓步只是「暫時地退一小步」。

據《財富報》報導，專家認為，萊特希澤的話並非空穴來風。首先，《華爾街日報》所寫的暫緩課徵關稅仍有漏洞，目前無法確定美方是放棄對全部（2500億美元）的商品課稅，亦或是部分，依照專家分析，美國較可能是先放行2000億美元的商品課稅，以此展現誠意。

川普考量連任大計

再者，談到為何美國要先行讓步，專家認為與川普接下來的連任計畫密不可分。《REASON網》報導，貿易戰的損失不會憑空消失，而是變成經濟學名詞中的「溢出成本」，全都轉嫁到美國國內價格上、盡由消費者買單。據研究報告說法，美國在貿易戰後每個月多損失約14億美元，如此負面的效益與川普進行貿易戰的初衷完全相悖（當時他是高舉保護主義旗幟，聲稱要美國優先）。

川普必然明白，關稅戰已誤傷自己的鐵票倉，若還打算爭取2020年連任，他必須穩住自己的支持度，更得做出一些「能搬上檯面的事蹟」。如今，在川金會被普遍認知是破局的情況下，川普的最後一張牌就是川習會與貿易戰協商，這也是一般認為，川普決定率先退讓一步的最大原因。

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