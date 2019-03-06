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確認川普承諾 美國公告：延長美中貿易停戰期

2019-03-06 14:20世界日報 記者戴瑞芬林庭瑤李春／北京6日電

美國總統川普日前宣布的中美貿易戰「停戰期延長」，美國政府5日公告確認。 路透社
美國總統川普日前宣布的中美貿易戰「停戰期延長」，美國政府5日公告確認。 路透社
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美國政府5日正式公告，延長美中貿易停戰期，「直到進一步通告」，美國對2000億美元(約1兆3400億人民幣)中國產品所加徵的10%懲罰性關稅稅率不會提高，也不會擴大加徵關稅的範圍。

美國貿易代表署在「聯邦公報」中發表聲明指出，「2018年9月調查行動所涵蓋中國產品新增關稅稅率提高到25%的實施日期予以延後」；這項聲明是將美國總統川普上周宣布的「停戰期延長」計畫做正式的確認。

聲明指出，美國政府原定3月1日之後，將2000億美元中國產品的懲罰性關稅稅率從10%提高到25%，但現在這些產品的稅率仍維持在10%。

美、中兩國已接近達成貿易協議；一旦在預定舉行的「川習會」上拍板定案，只要中國能落實加強保護智慧財產權及擴大進口美國產品等承諾，美國可能會取消對大部分中國產品加徵的10%懲罰性關稅。

中國人民銀行副行長、銀保監會主席郭樹清昨在中國人大的「部長通道」上指出，最近中美雙邊貿易談判在六方面取得實質性突破，包括技術轉移、知識產權保護、非關稅壁壘、農業、服務業匯率，「這個進展是實質性的，還會進一步擴大開放，這是毫無疑問的」。

郭樹清表示，在金融領域開放上，中美「完全能夠達成一致」，中方也很有把握能落實這些協議。他重申，按照美方的定義，中方並沒有操縱匯率。

他強調，在金融領域的開放上，中美完全能達成一致。他舉例，在18大以來，中方已主動在金融開放不斷邁出新步伐，例如國家主席習近平去年在博鰲亞洲論壇上，再提加快金融業對外開放；銀保監會提出的15條改革銀行保險措施，也已落實；近日也新批很多外資保險公司進入中國市場。

中美貿易談判將簽署協議，傳中國恐做出巨大妥協，中國商務部長鍾山5日在「部長通道」回應表示，根據目前磋商情況，雙方同意繼續延長磋商期限，在這個期限況不提高關稅的稅率。

鍾山強調，取得這樣的成果是很不容易的，針對中美貿易戰能不能達成最後協議，他表示，這就需要雙方的相向而成，假如能夠達成協議，將有利於中美經濟的發展，有利全球經濟的發展。

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