「貿易戰停戰期延長」美聲明確認

川普對中貿易談判的「美國優先」立場，可能使盟邦的經濟受創。 （路透） 分享 facebook

中美將在三月下旬「川習會」簽署協議，終結貿易戰，中國人民銀行副行長、銀保監會主席郭樹清昨表示，在金融領域開放上，中美「完全能夠達成一致」，中方也很有把握能落實這些協議。他重申，按照美方的定義，中方並沒有操縱匯率。

美國貿易代表署五日在「聯邦公報」發表聲明指出，「二○一八年九月調查行動所涵蓋中國產品新增關稅稅率提高到百分之廿五的實施日期予以延後」；美國政府原定三月一日之後，將兩千億美元中國產品的懲罰性關稅稅率從百分之十提高到廿五，但現在這些產品的稅率維持百分之十。這項聲明正式確認川普上周宣布的「停戰期延長」計畫。

郭樹清昨指出，最近中美雙邊貿易談判在六方面取得實質性突破，包括技術轉移、知識產權保護、非關稅壁壘、農業、服務業、匯率，「這個進展是實質性的，還會進一步擴大開放，這是毫無疑問的」。他說，在金融領域的開放上，中美完全能達成一致。他舉例，在中共十八大以來，中方已主動在金融領域的改革開放邁出新步伐，例如大陸國家主席習近平去年在博鰲亞洲論壇上，再提加快金融業對外開放；銀保監會提出的十五條改革銀行保險措施，也基本落地；近日也新批很多外資保險公司進入中國大陸市場。

他表示，雖然雙方還有些小分歧，但問題不大。而雙方過去在一些議題上存誤解，這些誤解也可完全消除。他解釋，中方一直維護人民幣匯率的穩定，並沒把匯率作貿易競爭工具讓它貶值，藉此贏得競爭優勢。