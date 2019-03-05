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川金破局？美朝無協議不是世界末日

川普對中貿易戰 經濟專家：美國是輸家

2019-03-05 16:45世界日報 記者張聲肇╱綜合報導

川普對中國發動貿易戰，口口聲聲稱美國贏了，經濟專家卻說，目前為止，美國經濟是輸家。

在上周末發布的兩個研究報告一致指出，川普的關稅戰是1930年代最嚴重的「貿易實驗」，初步成本是增加美國經濟數十億美元的負擔，亦即主要由美國消費者負擔。

聯邦銀行紐約分行、普林斯頓和哥倫比亞大學經濟學者在2日發布的報告中說，去年川普對2500億美元中國產品，如洗衣機和鋼鐵產品增加的關稅，讓美國企業和消費者每個月增加了30億美元的負擔， 企業還額外承受14億美元「無謂損失(deadweight losses)。」

美國企業因為重新建構供應鏈，也付出不少成本，把1650億美元的貿易量疏導到其他國家。

報告強調，這些成本，都由美國消費者和企業負擔，而不是如川普所說「中國付出關稅代價。」

參與研究報告撰寫的經濟學者溫斯坦(David Weinstein)說，這對消費者是「最糟情況」，目前為止「相當不清楚」貿易戰對美國經濟是利多還是利空。

他和其他兩位經濟學者，還在研究因貿易戰引發的投資延緩對經濟造成的衝擊。

另一份在3日發布的報告估計的更高：對進口就造成一年688億美元損失，占國民生產毛額的0.4%。不過，這方面的損失，被從中(保護主義)獲利的美國廠商抵消掉了。兩相抵扣，美國經濟損失降為64億美元，或國內生產總值(GDP)的0.03%。

第二份報告撰稿人包括世界銀行首席經濟學者高德博(Pinelopi Goldberg)。他曾是美國經濟評論期刊總編輯。

高德博和其他兩位經濟學家進一步發現，川普貿易戰的主要受害者，其實是2016年支持他的農民和藍領工人，因為報復性關稅高比例地針對農業。

此外，國際金融研究所上周提出的報告，估計中國報復性關稅，對美國出口大約造成每年400億美元的出口損失。

經濟川普哥倫比亞

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