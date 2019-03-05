27日川習會 可望簽美中貿易協議

美國總統川普（右）和大陸國家主席習近平（左）二○一七年四月在佛州海湖莊園會面。 （路透） 分享 facebook

華爾街日報等媒體報導，美國和中國大陸已接近達成貿易協議，北京提議降低對美國產品課徵的關稅及其他限制措施，而只要大陸落實加強保護智財權、擴大採購美國產品等保證，美國可能取消大部分對大陸產品加徵的關稅，美國總統川普和大陸國家主席習近平也可望廿七日在佛州海湖莊園會面，進行簽約峰會。

陸：必除兩千億美元關稅

彭博引述知情人士報導，北京近幾周與美國進行的連串談判時已經明確表示，盡速取消對兩千億美元中國商品加徵的關稅，是敲定協議的必要條件。

根據華爾街日報，該協議在二月華府磋商後逐漸成形，但存有障礙，雙方都可能面臨自家人指責，認為內容太有利於對方。

儘管如此，目前談判已有足夠進展，讓川普和習近平可望在廿七日左右召開峰會簽署協定。屆時習近平將在義大利和法國訪問行程結束後前往美國佛州海湖莊園，淡化習近平專程到佛州做出讓步的印象。

協議內容包括大陸承諾促成公平的競爭環境，包括加速取消車廠的外資股權比限制，以及將現行進口汽車關稅百分之十五進一步降低。

北京也會增加採購美國商品以討好川普，他一直鼓吹縮小美中貿易赤字。大陸將向美國採購一百八十億美元（約台幣五千六百億元）天然氣，以及大豆等農產品。

美：商業制裁將不得報復

對於美方認為會讓大陸企業獲得競爭優勢的中國工業政策，雙方正持續協商，並商討設立機制處理美企的抱怨。目前正討論由雙方官員開會商談以裁定糾紛，若未能達成決議，美方可對大陸課徵關稅。美國正施壓要求，對於部分案例，大陸不能在美方制裁時採取報復措施。這會是大陸的重大讓步，但中方表示須確保這類做法不會變成不平等條約。

即使如此，美國鷹派人士仍擔心執行措施不夠強力，會受制於無止盡的會談。美國企業研究院的亞洲專家史劍道說，「整個過程就是一個詭計」，他主張美國應以片面行動落實協議，而非受困於磋商會議。

誰先鬆手 協議最後爭點

雙方仍陷入膠著的另一個重點，是先前美國對大陸商品加徵的關稅是立即取消，還是要讓美方先觀察中方是否落實各項保證一段時間後再逐步取消。

美中貿易協議另一個變數是，川普和北韓領導人金正恩日前在越南召開峰會，一無所獲即提前喊停。美方官員希望習近平能理解，川普會拒絕誠意不足的提議。美方也擔心北京會認為「川普沒能在越南談成協議，增加他須與中國人達成協議的壓力」。