美中快談妥！ 川習會可能27日登場、簽協議

2019-03-04 15:06 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



美中將完成重大貿易協定。 路透社 分享 facebook

華爾街日報(WSJ)3日報導指出，美國和中國很快將完成重大貿易協議，兩邊都願意各退一步，取消去年宣布要向對方加徵的某些關稅，北京方面則願意為美國產品禁令鬆綁。可能在本月下旬，舉行川習峰會，簽訂協議。

報導指出，美中貿易協議已經進入接近完成的最後階段，北京方面釋出善意，願意對美國農產、化學、汽車以及其他產品降低關稅與解除限制，而華府方面則考慮去年起對中國商品祭出的關稅，將予以全面解除或大部分解除。

消息人士透露，美中雙方經過1日於華府舉行的最新一輪談判之後，貿易協議的輪廓也變得越來越清晰。不過，消息人士也說，接下來仍然面臨某些關卡，雙方也各自面臨來自國內的反對聲浪，認為這次談判結果顯然是另一方獲利較多。

磋商順利 可望水到渠成

根據知情人士指出，儘管接下來還是有某些障礙必須克服，但由於美中雙方磋商進展順利，使得正式簽署協議可望在「川習會」期間水到渠成。據透露，川普總統與中國國家主席習近平可能在27日左右舉行高峰會議，時間點正好是習近平結果義大利、法國訪問之後。

根據透露，中方在貿易協議當中將承諾達到公平對等，具體措施方面則包括加速取消外資對於汽車投資限制的時間表，同時降低進口汽車關稅到現行的15%汽車關稅以下。

報導指出，北京還同意擴大採購美國商品，這對川普格外具有吸引力，因為川普的競選承諾之一就包括減少美中貿易逆差。知情人士指出，中方採購清單裡的亮點之一，包括了向「錢尼爾能源公司」(Cheniere Energy Inc)購買180億美元的天然瓦斯。

設立固定機制 仍在討論

至於雙方仍在繼續協商當中的幾項議題，則包括了中國方面的工業政策。過去這段期間以來，美方不斷指稱，中國企業占有較大優勢，尤其國營企業特別明顯。美國貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)上周指出，在長達100多頁的工作資料當中，涉及保護智慧財產權問題的部分，加起來就有將近30頁。

美中雙方貿易談判代表目前也在討論如何設立固定機制，讓美國企業提出的申訴案件可以獲得處理。根據雙方討論中的構想，每當有貿易糾紛出現時，需要由美中兩國官員舉行雙邊會議，共同商討解決之道。賴海哲先前曾經表示，如果透過這些雙邊會議仍無法讓問題得以化解，美方則會考慮開徵關稅做為懲罰。