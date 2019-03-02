觀察站／北京向北韓送暖 更添貿戰籌碼

2019-03-02 17:07 世界日報 記者 世界日報 記者 林庭瑤



美朝峰會談判意外破局，使得北韓領導人金正恩返國前的北京行，從原本是要說明成果，變成赴京取暖向習近平尋求經濟和心理奧援，而北京亦可從中獲得中美貿易戰的談判籌碼，並參與對朝關係的進程。

北京再次扮演「勸和促談」角色。原本提出的「雙暫停」的雙軌並行策略，即「北韓暫停核導」與「美韓暫停大規模軍演」，雙方回到談判桌；在川金二會破局後，北京主張「解除制裁」與「推進無核化」應該同步考慮，貌似公平卻又暗中力挺北韓。

北京希望北韓盡快棄核。如果北韓擁有核武，誰也不能排除中朝關係會再度惡化，重回2016到2017年的那樣，對北京都是潛在威脅；如果北韓擁有核武，將提供源源不絕的動力使美日韓強化軍事同盟，甚至發展戰略性軍事裝備，足以威脅北京。

特別是中美戰略競爭加劇，貿易戰可能滑向全面競爭的「新冷戰」，中美都想維護在東北亞的戰略影響力。

當美國與北韓開啟對話之際，北京很多專家憂心北韓會被拉入美國勢力範圍，成為制衡中國的一顆棋子，減少北京在東北亞的戰略影響力。

北韓的戰略目標，就是維持獨立自主的戰略核威懾能力上，發展經濟以及對外關係。北韓更認準了，中國作為崛起大國，和美國作為守成大國，中美競爭關係勢必增強，北韓從中尋求戰略平衡，希望北京暗中經濟援助，希望美國解除經濟制裁，引發中美之間的戰略疑慮。

金正恩在兩次「川金會」前都專程訪問北京，給足北京面子，也大幅減輕其憂慮。這次美朝峰會破局，習近平將給金正恩大大的擁抱，因為北京希望參與未來對朝關係，從棄核進程、和平條約、和平機制建立，甚至美韓軍事同盟，北京一點也不想缺席。