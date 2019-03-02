親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金會協議破局
美中貿易戰進展
印巴衝突難緩解
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

陸政協發言人：民主協商不會取代兩岸正式協商談判

星二代嗑藥掙扎至死 男友一旁錄影見死不救

大陸承諾大減國企補貼 與美將簽歷史性貿易協議

2019-03-02 17:27世界日報 中國新聞組／北京2日電

知情人士透露，美國官員正為總統川普和中國國家主席習近平準備一份最終版貿易協議，供兩人在未來幾周簽署。白宮首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）也說，美中即將達成一項「歷史性」的協議，中國將承諾減少對國營企業的補貼，並揭露央行干預匯市的情況，及淡化「中國製造2025」計畫。

本報系經濟日報引述彭博報導，一位知情人士透露，美國希望最早在3月中旬舉行「川習會」，但因習近平須出席3月初舉行的全國人大會議並進行其他出訪，讓時間的安排更加複雜。報導指出，美國官員正準備貿易協議，爭取最快3月中讓兩國元首在美國會晤時簽署。

柯德洛在接受CNBC專訪時說，美中的貿易協商「進展非常好」，「我認為我們正在邁向一份非凡的歷史性協議」。他說，中國已承諾「大幅」減少補貼國有企業，也會披露央行買賣外匯的時機，中國也承諾「不再強調」企圖主宰新興科技的計畫；這些新興科技主要被列在「中國製造2025」計畫內。

不過，美國政府內部對協議前景則發出相互矛盾的訊號。財長米努勤表示，美中正在編寫一份厚150頁的文件，並提醒「我們還有更多工作要做」。

但就在一天前，美國貿易代表賴海哲發表更謹慎的看法，認為還需要做更多的工作，而且需要一個執法機制，允許美國在中國違反規則時採取片面行動。

此外，美國之音引述彭博報導，知情人士稱，中國正要求美國在家禽貿易上做出妥協，允許中國向美國出口雞肉產品，以換取四年後中國向美國重新開放中國的家禽市場。這位了解美國貿易談判立場的人士透露，雞腳、雞腿和雞翅的市場准入問題都包括在最新貿易談判的議程裡。他說，最早可能在3月達成協議。

美中貿易戰開打以來，大豆在過去幾個月似乎一直受到關注，而最近雙方就家禽的討論正式擺上桌面。美國農業部長普度（Sonny Perdue）2月23日證實，家禽是美中貿易談判正在討論的商品之一，其他商品包括牛肉、大米、玉米、乙醇和高粱等。

習近平經濟北京
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

觀察站／北京向北韓送暖 更添貿戰籌碼

2019-03-02 17:07

輸美商品不提高關稅 中方表示歡迎

2019-03-02 16:55

川普要求中國立即取消美農產品關稅 包括牛肉、豬肉

2019-03-02 14:22

川普硬起來 要中解除美農產品關稅

2019-03-02 13:17

川普硬起來 要求中國立刻解除美國農產品關稅

2019-03-02 07:56

美中簽貿易協議 快了

2019-03-02 02:31

觀察站／一石二鳥！ 北京對北韓送暖 貿易戰添籌碼

2019-03-02 00:16

川金二會破局將影響美中貿易談判？ 專家這麼說

2019-03-01 23:51

川金會破局 謝金河：美中協議恐不是川普說的那麼樂觀

2019-03-01 15:22
看更多

熱門文章

愛妻過世沒全天營業 小7店長遭求償477萬

2019-03-01 19:26

電腦選號槓龜6、7年 換這招竟中8.9億樂透

2019-03-01 18:12

638萬降到306萬元！特斯拉宣布大降價

2019-03-01 21:33

美學生在台急診臉書瘋傳 華郵撰文介紹台灣健保

2019-03-02 03:25

B奶勉強算胸部？內衣店惡搞尺寸表稱：客人都說讚

2019-03-01 20:39

扯！機師飛20多年不敢晉升 被抓包才知沒執照

2019-03-02 12:43

川普硬起來 要求中國立刻解除美國農產品關稅

2019-03-02 07:56

奧運賽前一夜情醜聞纏身 巴西跳水選手被邀拍A片

2019-03-02 10:37

印度被俘飛官 從巴基斯坦步行回國

2019-03-01 22:47

反了反了？更多年輕美國人買房 老人改當租屋族

2019-03-01 18:26

泰國女主播直播彩券開獎 遭闖入婦人割喉

2019-03-02 10:57

北韓這處園區為何讓強國皮皮剉 3度逼迫自宮都選它？

2019-03-02 10:00

加拿大啟動孟晚舟引渡聽證 中方斥「政治迫害」

2019-03-02 06:01

全美最年輕女眾議員 被諷像15歲粗魯網紅女

2019-03-02 09:03

改變主意？北韓副外長：被迫考慮是否跟美續談

2019-03-01 20:18

星二代嗑藥掙扎至死 男友一旁錄影見死不救

2019-03-02 15:02

中國：從未承認印度與巴基斯坦是核武國家

2019-03-01 22:11

印度被俘飛行員獲釋 「步」過邊界

2019-03-02 00:25

特斯拉平價Model 3 終於開賣

2019-03-02 02:39

日本北海道 11:23發生規模6.2地震

2019-03-02 12:25

6000年前史前人類是狗奴 入土也要愛犬陪

2019-03-01 20:46

川金二會破局將影響美中貿易談判？ 專家這麼說

2019-03-01 23:51

12歲小記者槓法警 比警察還懂法律

2019-03-02 08:25

美中簽貿易協議 快了

2019-03-02 02:31

川金二會破局… 金正恩返國前 將會習近平

2019-03-02 00:07

人力太吃緊 日本小七試辦營業時間7-11

2019-03-02 10:00

觀察站／一石二鳥！ 北京對北韓送暖 貿易戰添籌碼

2019-03-02 00:16

專家預期 加政府將放行孟晚舟引渡聆訊

2019-03-01 22:36

加國正式下令 展開引渡孟晚舟至美國案聽證程序

2019-03-02 04:12

川金二會破局 韓媒：可成轉禍為福的契機

2019-03-01 23:28

川金二會破局／陸：解除制裁、棄核 應同步考慮

2019-03-01 18:47

影／一年一度肥胖星期四！波蘭人大吃甜甜圈慶賀

2019-03-01 17:44

世上最健康的營養午餐：日本學童吃什麼？

2019-03-02 15:03

「窈窕淑女」配樂大師指揮家普列文離世 享壽89歲

2019-03-01 19:27

Gap分家 兩年要關230門市

2019-03-02 02:39

沙國宣布註銷賓拉登之子國籍

2019-03-01 23:12

反差！心疼女童軍掏錢買下所有餅乾 暖男被爆是名毒梟

2019-03-02 15:47

正妹數學老師瞌睡照美翻 網友：想重修數學！

2019-03-02 17:03

蝦皮母公司吃雞手遊暴紅 創辦人身價飆漲

2019-03-01 22:44

尖牙股去年變掉牙 今年PUTIN從雲端摔成碎布丁？

2019-03-01 23:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top