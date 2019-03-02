大陸承諾大減國企補貼 與美將簽歷史性貿易協議

2019-03-02 17:27 世界日報 中國新聞組／北京2日電



知情人士透露，美國官員正為總統川普和中國國家主席習近平準備一份最終版貿易協議，供兩人在未來幾周簽署。白宮首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）也說，美中即將達成一項「歷史性」的協議，中國將承諾減少對國營企業的補貼，並揭露央行干預匯市的情況，及淡化「中國製造2025」計畫。

本報系經濟日報引述彭博報導，一位知情人士透露，美國希望最早在3月中旬舉行「川習會」，但因習近平須出席3月初舉行的全國人大會議並進行其他出訪，讓時間的安排更加複雜。報導指出，美國官員正準備貿易協議，爭取最快3月中讓兩國元首在美國會晤時簽署。

柯德洛在接受CNBC專訪時說，美中的貿易協商「進展非常好」，「我認為我們正在邁向一份非凡的歷史性協議」。他說，中國已承諾「大幅」減少補貼國有企業，也會披露央行買賣外匯的時機，中國也承諾「不再強調」企圖主宰新興科技的計畫；這些新興科技主要被列在「中國製造2025」計畫內。

不過，美國政府內部對協議前景則發出相互矛盾的訊號。財長米努勤表示，美中正在編寫一份厚150頁的文件，並提醒「我們還有更多工作要做」。

但就在一天前，美國貿易代表賴海哲發表更謹慎的看法，認為還需要做更多的工作，而且需要一個執法機制，允許美國在中國違反規則時採取片面行動。

此外，美國之音引述彭博報導，知情人士稱，中國正要求美國在家禽貿易上做出妥協，允許中國向美國出口雞肉產品，以換取四年後中國向美國重新開放中國的家禽市場。這位了解美國貿易談判立場的人士透露，雞腳、雞腿和雞翅的市場准入問題都包括在最新貿易談判的議程裡。他說，最早可能在3月達成協議。

美中貿易戰開打以來，大豆在過去幾個月似乎一直受到關注，而最近雙方就家禽的討論正式擺上桌面。美國農業部長普度（Sonny Perdue）2月23日證實，家禽是美中貿易談判正在討論的商品之一，其他商品包括牛肉、大米、玉米、乙醇和高粱等。