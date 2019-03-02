川普要求中國立即取消美農產品關稅 包括牛肉、豬肉

2019-03-02 14:22 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合1日電



美國總統川普。圖／歐新社資料照片 分享 facebook

美中貿易談判在各方看好有望達成協議之際，川普總統1日推文表示，他已要求中國「立即取消對美國農產品，包括牛肉及豬在內的所有關稅」，以換取他決定推遲3月1日向中國進口商品加徵關稅的最後期限。

川普發出多條推文表示，「基於我們的貿易協商進展很好，我已要求中國立刻解除美國農產品關稅(包括牛肉、豬肉等)。」

推文還指出，他沒有按原定計畫，於3月1日將對中國商品關稅從10%調升至25%。

預定5日在聯邦公報刊登的公告指出，去年12月以來談判出現進展，因此調升稅率「不再適當」。稅率會維持在「10%，直到進一步通知」。

川普這個要求代表他認識到美中貿易戰對美國農民的影響，不斷向中國徵收額外關稅，招來中國的報復還擊以及減少採購美國農產品，已經影響了美國農民，乃至運輸和貨運等行業。

川普說：「這對我們偉大的農民非常重要，對我也是！」

消息指出，中國進口美國農產品，是談判的一個關鍵；農業部的最新預測顯示，2018預算年度，美國大豆和其他農產品對中國的銷售額，從2017預算年度的200多億元降至163億元；預計若沒達成協議將會進一步下降，估計在本預算年度可能大幅減至90億元。

目前，中國大部分進口牛肉進口來自澳洲和南美洲國家。

全美牛肉協會(The National Cattlemen`s Beef Association)在回應川普的推文時認為，中國國家主席習近平「不應該只是飛到海湖莊園(Mar-a-Lago)享受美國牛肉，而是解除對美國牛肉的貿易壁壘，讓14億中國消費者再次享用牛肉。」

川普上周已宣布，他會推遲原定於3月1日起生效的徵收額外關稅計畫，更表示如果貿易談判方面取得更大進展，習近平將會應邀到他位於佛州的海湖山莊舉行峰會，正式達成協議。

除了牛肉，美國豬肉也遭到中國的高額進口關稅，美國肉類和出口聯合會統計顯示，2018年1至11月，美國輸往中國豬肉下降了20%。全美豬肉生產商委員會期望，中國市場能為美國豬肉生產商帶來機遇。

另方面，川普的首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)28日接受CNBC採訪時，形容貿易談判「進展非常好」，又說「必須聽取中方的意見」，認為雙方正尋求一項非凡的歷史性協議。

但在庫德洛受訪前一天，貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)在國會作證時，則態度更為謹慎，表示「在達成協議之前，仍然有很多事情要做」。