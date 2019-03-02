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美中簽貿易協議 快了

2019-03-02 02:31經濟日報 編譯劉忠勇/綜合外電

傳美中貿易戰即將達成一項「歷史性」的協議。（圖／路透）
傳美中貿易戰即將達成一項「歷史性」的協議。（圖／路透）
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知情人士透露，美國官員正為總統川普和中國國家主席習近平準備一份最終版貿易協議，供兩人在未來幾周簽署。白宮經濟顧問庫德洛也說，美中即將達成一項「歷史性」的協議，中國將承諾減少對國營企業的補貼，並揭露央行干預匯市的情況。

彭博資訊報導，一位知情人士透露，美國希望最早在3月中旬舉行「川習會」，但因習近平須出席3月初舉行的全國人大會議並進行其他出訪，讓時間的安排更加複雜。

庫德洛在接受CNBC專訪時也說，美中的貿易協商「進展非常好」，「我認為我們正在邁向一份非凡的歷史性協議」。他說，中國已承諾「大幅」減少補貼國有企業，也會披露央行買賣外匯的時機，中國也承諾「不再強調」企圖主宰新興科技的計畫；這些新興科技主要被列在「中國製造2025」計畫內。

川普對於美國方面的談判立場擁有最終決定權，但他本周在越南舉行、與北韓領導人金正恩的高峰會上，已表現出如果不喜歡檯面上的條款，就會撤出談判的態度，這個態度也導致「川金二會」意外破局。

川普在河內舉行的記者會上也警告，若與中國的貿易協議不夠好，他可能會放棄。

不過，美國政府內部對協議前景則發出相互矛盾的訊號。財長米努勤表示，美中正在編寫一份厚150頁的文件，並提醒「我們還有更多工作要做」。

但就在一天前，美國貿易代表賴海哲發表更謹慎的看法，認為還需要做更多的工作，而且需要一個執法機制，允許美國在中國違反規則時採取片面行動。

美國企業研究所經濟學家史劍道則警告，川金二會破局，增添了美中貿易談判的不確定性，特別是若川普發現這場峰會失敗與中國有關，可能不利美中達成協議。

川普習近平經濟
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