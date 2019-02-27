中美貿易協議近了？川普：將與習舉行「簽字峰會」

2019-02-27 00:20 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／廿五日電



川普延長提高關稅期限，川習有望將舉辦簽約峰會，帶動全球投資氣氛升溫。（路透資料照片） 分享 facebook

美國總統川普廿五日在白宮談及美中貿易指出，美中非常接近達成協議，他將與大陸國家主席習近平舉行「簽字峰會」（signing summit）；但目前並不知川普所指的「簽字」，是否就是與習近平簽署貿易協議。

川普廿四日透過推特宣布，基於美中貿易談判在重要結構性問題取得實質進展，他將推遲原本計畫在三月一日提高的關稅；若雙方都取得進一步進展，將會安排川習在佛州「海湖莊園」會面，以達成協議。

川普的推文並未說明美中貿易戰休兵期延長多久，也未提到他與習近平舉行峰會的確切日期；不過，川普廿二日在白宮會晤大陸副總理劉鶴時提及，可能於三月某時在佛州「海湖莊園」舉行「川習會」。

川普廿五日出席州長協會年會時表示，他前一晚告訴大家與中方的貿易對話順利，看來中方代表團很快就會再到美國；「我們將舉行另一場峰會。我們會有一場『簽字峰會』，這更好。希望我們可以完成（協議），不過我們非常、非常接近（達成協議）。」

川普指出，美中也許會達成協議，然後就不用再擔心，這將是件很棒的事。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）廿五日出席美國商會活動致詞表示，與中方談判已解決美方面臨的許多問題，因此川普願意稍微延後提高關稅的時限，看雙方能否在「海湖莊園」的峰會達成可執行的協議。

羅斯說，若無法達成協議，美方將回到原本的計畫，對價值二千億美元的大陸輸美商品加徵關稅的稅率從百分之十提高至百分之廿五，並維持對五百億美元大陸輸美商品加徵關稅。

川普說，他要特別感謝習近平，在北韓問題方面幫助很大；川普稱，雖然他與北韓領導人的關係「非常、非常好」，但仍需要各方的幫忙。