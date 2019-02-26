「全美共識」朝野都要中國大讓步 川普壓力超大

2019-02-26 17:46 世界日報 記者張聲肇╱綜合報導



美中貿易談判似接近尾聲，川普總統大膽預言習近平會「很快」就赴佛羅里達州「海湖莊園」，參加「簽字峰會」，但民主共和兩黨，甚至川普自己的顧問，都沒把握中國會做出「夠大」的讓步。也正因「全國共識」要中國大讓步，川普感受到非凡的壓力。 美聯社 分享 facebook 美中貿易談判似接近尾聲，川普總統大膽預言習近平會「很快」就赴佛羅里達州「海湖莊園」，參加「簽字峰會」，但民主共和兩黨，甚至川普自己的顧問，都沒把握中國會做出「夠大」的讓步。也正因「全國共識」要中國大讓步，川普感受到非凡的壓力。

紐約時報報導，民主黨當然想拿美中經濟關係看川普好戲，警告他不要急於達成協議而被中國耍了。川普想快速達成協議，因為關稅戰已傷害美國農民，雖然也傷害中國經濟，更傷害全球經濟。

共和黨內不放心的理由是，川普只圖中國降低貿易順差，卻拿「放過華為」交換。華為已被美國起訴，川普「輕輕放過」必定會被民主黨拿來大作文章，對共和黨2020年選情不利。

目前已知，中方同意增購美國大豆與天然氣，放棄貨幣操縱，開放金融服務業、保險業和汽車市場。但補助企業，扭曲「公平競爭」定義的作法，以及竊取專利、強迫轉移技術和智慧財產等「結構性」問題仍未獲解決。

中方提出投資稅法禁止強迫技術轉移條款，以及其他保護專利與智慧財產權的法令，但美國官員認為這些承諾還不夠。

民主黨認為若協議只要中國多買美國大豆等以縮小貿易逆差，那就是「失敗」的協議。民主黨聯邦參議員魏登(Ron Wyden)說，對美國經濟來說，最核心的問題是中國根本在規避市場經濟的規則，川普若不追究這點，僅為了縮小貿易逆差就輕輕放過中國，那會令人大惑不解。

共和黨聯邦參議員葛拉斯里(Charles Grassley)也擔心川普只能和習近平達成「半調子」協議，呼籲川普一定要堅持中國做些「結構性」的改變。

川普自己也感受到壓力，才會在最近一場記者會上「有意」邀請民主黨參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)參與與中國談判，好讓談判結果大家沒話說，「政治就是這麼回事嘛。」

這位紐約州參議員向來最關切農民因貿易戰受害，以及中國操縱貨幣匯率，但舒默的助理說，舒默沒接到邀請。