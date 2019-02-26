親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金二會將登場
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

軍官騎Ubike弄丟機密文件？中科院默認了

中美談判 北京學者：中方讓步大一點 習近平飛美簽協議「有點猶豫」

2019-02-26 18:06世界日報 特派記者林庭瑤╱北京報導

川普總統24日宣布延長美中貿易休戰期，美中達成貿易協議的可能性大增，「川習會」可能再現佛羅里達州的海湖莊園。北京學者坦承「中方讓步大一點」，而中國國家主席習近平對飛赴美國簽署協議「有點猶豫」。

第七輪美中經貿高級別磋商美東時間24日落幕，川普宣布推遲3月1日上調中國輸美商品關稅，受此激勵，中國股指25日大漲逾5%。滬深兩市成交額突破人民幣1兆元，創下近四年來新高。

中共官媒新華社25日發文指出，中美在技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業、匯率六方面「取得實質進展」。但「華爾街日報」披露，中方目前尚未作出重大讓步的領域，包括政府補貼和其他支持中國國企的措施，以及支撐政府主導型經濟模式的其他政策，至於如何確保中美協議執行，雙方尚未達成一致。

中國官方新媒體署名「牛彈琴」則發出評論稱，從中美雙方表述可以肯定三點：一、談判已接近尾聲；二、雙方已經在討論協議文本；三、最終是協議，不是備忘錄。文中指出，中國社會對談判結果肯定有不同看法，應該坦然面對誤解、擔憂乃至批評。

中國內部質疑北京在談判中讓步過多的聲浪不小，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮指出，從細節上來看，「中方讓步大一點」。官方「環球時報」總編輯胡錫進在微博上說，「對於美方實力比中方強，中國需要做出一些讓步，大多數人是明白的」。

對於川普總統聲稱這次中美談判將簽署協議，而不是備忘錄。金燦榮指出，協議比備忘錄還具有法律效力，約束力也較大，可能需要國會同意和監督，這有利於川普對內「吹牛」，對內宣稱是個很大的勝利。

至於「川習會」是否3月會在佛羅里達州的海湖莊園舉行，金燦榮觀察，目前北京不是很願意，習近平「有點猶豫」，因為這對川普有利，川普既可對內宣稱談判勝利，又要習近平飛到美國來簽署協議。金燦榮透露，原本北京方面是有向美方提議，川普訪問越南河內後，可以在中國的海南三亞待一天，與習近平舉行峰會，但後來沒有成局。

川普北京習近平
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

「全美共識」朝野都要中國大讓步 川普壓力超大

2019-02-26 17:46

美企對美中貿易悲觀 近1/4延後在中投資

2019-02-26 14:27

中美達貿易協議？川普：非常、非常接近

2019-02-26 14:06

中承諾購大豆 美農業部：不會被收買續促護智財

2019-02-26 10:02

美中貿易談判取得進展 川普：簽署協議峰會近

2019-02-26 10:01

羅斯：若「川習會」未達協議 美將對陸商品加稅

2019-02-26 06:07

美中接近達貿易協議？川普：將與習舉行「簽約峰會」

2019-02-26 04:00

王毅：中美談判有進展 穩定全球經濟

2019-02-26 00:59

中美談判樂觀 北京學者：中方讓步大一點

2019-02-26 00:59

川普推遲對陸加徵關稅 川習會將再現佛州？

2019-02-26 00:21

專家：美中接近達成貿易協議 仍無法阻止全球經濟放緩

2019-02-25 23:34

川普延後調關稅 分析師：不代表美中貿易戰結束

2019-02-25 23:22

貿易談判取得進展 川普推遲提高關稅

2019-02-25 17:40

「川習會」再現海湖莊園？陸學者：習對訪美有點猶豫

2019-02-25 17:15

阻貶人民幣 美中執行機制仍缺共識

2019-02-25 16:40

陸官媒：美將延後3月1日起對大陸加徵關稅

2019-02-25 16:21

《北京瞭望》美中經貿戰「倒逼」中國改革開放新局

2019-02-25 16:00

中美談判有進展 中國官媒歸功元首共識

2019-02-25 15:54

陸媒稱新一輪中美磋商 傳遞三大清晰訊息...

2019-02-25 14:42

川普稱美中貿易2週內有大新聞 貨幣穩定仍待喬

2019-02-25 14:33

美中貿易協議 北京認為未多讓步

2019-02-25 14:05

談判有進展 川普延後對陸加徵關稅

2019-02-25 14:03

美中和解有影 延後對陸加稅

2019-02-26 01:08

美中貿易可能達協議 北京學者：中方讓步大一點

2019-02-26 00:07

王毅：中美經貿談判取得「實質性進展」

2019-02-25 20:18
看更多

熱門文章

國際油價大跌 川普因高油價勸OPEC「放輕鬆」

2019-02-26 06:26

美中接近達貿易協議？川普：將與習舉行「簽約峰會」

2019-02-26 04:00

影／金正恩專屬列車抵越南 一路交管引中國民怨

2019-02-26 14:05

巴菲特：毫不猶豫買股

2019-02-26 01:22

DNA還清白 美71歲男冤獄38年獲賠2100萬美元

2019-02-25 23:01

宮內廳發表退位後的「上皇」明仁英文稱號改這個

2019-02-25 20:34

特斯拉高速自撞爆烈火 駕駛燒到難以辨識

2019-02-26 09:08

富商花40萬保養藍寶堅尼 領車後一小時竟燒成廢鐵

2019-02-26 16:28

川普再開砲 油價應聲挫

2019-02-26 01:10

泰仿韓綜《Produce 101》選秀 慘到泰國網友都道歉！

2019-02-25 22:00

英脫歐情勢丕變：工黨支持二次公投；梅伊考慮延後脫歐

2019-02-26 06:44

金正恩癱瘓鐵路…陸民怨炸鍋

2019-02-26 00:19

影／英航客機飛直布羅陀遇強風 劇烈擺盪致險象環生

2019-02-26 15:05

羅斯：若「川習會」未達協議 美將對陸商品加稅

2019-02-26 06:07

「魔改」動漫模型賺進千萬 男子侵犯著作權遭逮

2019-02-25 19:52

法國人湧入魁北克 法男追當地女孩好挫折

2019-02-26 09:58

金正恩跟車跑黑衣保鑣 越南現蹤

2019-02-26 11:49

他來了！金正恩結束火車行 抵達越南

2019-02-26 09:24

才花41萬保養 藍寶堅尼一小時後卻陷火海

2019-02-26 15:29

金正恩專列鐵路沿線管制 陸網民怨聲載道

2019-02-25 19:15

富豪買整座山蓋菁英社區 居民憂豪宅名車淹在地價值

2019-02-26 09:19

被越南驅逐出境 山寨金正恩怨：長得像名人又不犯法 !

2019-02-26 09:14

前競選助理提告 指控川普強吻

2019-02-26 03:34

專家：美中接近達成貿易協議 仍無法阻止全球經濟放緩

2019-02-25 23:34

美中和解有影 延後對陸加稅

2019-02-26 01:08

毒蟲弒母還切碎屍體 屍塊煮熟與狗分食

2019-02-26 16:20

吳哥人去城空之謎 研究：逐漸凋零而非崩亡

2019-02-26 15:21

菲人民力量革命33週年 馬可仕家族漸重掌權位

2019-02-25 22:08

國營電視台公布 俄飛彈可能攻擊美境內目標

2019-02-25 23:30

美股漲勢收斂 市場已充分反映美中貿易進展

2019-02-26 07:15

川普再對OPEC開砲：世界經濟很脆弱 無法承受高油價

2019-02-25 20:59

金正恩抵達越南 下榻河內梅利亞酒店

2019-02-26 14:24

金正恩專列凌晨經停廣西南寧 疑金正恩本人下車活動

2019-02-26 10:03

美中貿易可能達協議 北京學者：中方讓步大一點

2019-02-26 00:07

兩棲類細菌變種 全球青蛙恐滅絕

2019-02-25 19:50

美元跌幅收斂 避險貨幣繼續跌 市場風險胃口升高

2019-02-26 08:32

奇異出售製藥事業

2019-02-26 01:26

日政府擬將99%福島汙染土減汙再利用 縣民跳腳

2019-02-26 10:29

Vodafone執行長：美國應提出華為情蒐証據

2019-02-25 22:29

倒數2天！傳川金二會不會只開1天 會後將簽河內宣言

2019-02-25 20:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top