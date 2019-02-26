親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金二會將登場
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

被蘋果、谷歌打趴 Garmin為何還能起死回生做到世界第一？

好心動！一天24元送平板 他掐指一算發現被電信業者坑

川普：將與習近平舉行簽字峰會

2019-02-26 18:28世界日報 記者張加／華盛頓報導

美國總統川普。聯合報系資料照片／華盛頓記者張加攝
美國總統川普。聯合報系資料照片／華盛頓記者張加攝
分享
川普總統25日在白宮指出，美中非常接近達成協議，他將與中國國家主席習近平舉行「簽字峰會」（signing summit），但目前並不知川普所指的「簽字」，是否就是會與習近平簽署協議。

川普24日透過推特宣布，基於美中貿易談判在重要結構性問題取得實質進展，他將推遲原本計畫在3月1日提高的關稅；若雙方都取得進一步進展，將會安排川習在佛州「海湖莊園」會面，以達成協議。

川普的推文並未說明美中貿易戰休兵期延長多久，也未提到他與習近平舉行峰會的確切日期；不過，川普22日在白宮會晤中國副總理劉鶴時提及，可能於3月某時在佛州「海湖莊園」舉行「川習會」。

川普25日出席州長協會年會談及美中貿易表示，他前一晚告訴大家與中方的貿易對話順利，看來中方代表團很快就會再到美國；「我們將舉行另一場峰會。我們會有一場『簽字峰會』，這更好。希望我們可以完成（協議），不過我們非常、非常接近（達成協議）。」

川普指出，美中也許會達成協議，然後就不用再擔心，這將是件很棒的事。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）25日出席美國商會活動致辭表示，與中方的談判已解決美方面臨的許多問題，因此川普願意稍微延後提高關稅的時限，看雙方能否在「海湖莊園」的峰會達成可執行的協議。

羅斯說，若無法達成協議，美方將回到原本的計畫，對價值2000億美元的中國輸美商品加徵關稅的稅率從10%提高至25%，並維持對500億美元中國輸美商品加徵關稅。

此外，川普說，他要特別感謝習近平，在北韓問題方面幫助很大；川普稱，雖然他與北韓領導人的關係「非常、非常好」，但仍需要各方的幫忙。

川普與習近平去年12月在阿根廷達成美中貿易戰休兵90天的共識，須在今年3月1日前達成協議，否則川普政府將把對價值2000億美元的中國輸美商品加徵關稅的稅率從10%提高至25%。

川普習近平北韓
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

中美談判 北京學者：中方讓步大一點 習近平飛美簽協議「有點猶豫」

2019-02-26 18:06

「全美共識」朝野都要中國大讓步 川普壓力超大

2019-02-26 17:46

美企對美中貿易悲觀 近1/4延後在中投資

2019-02-26 14:27

中美達貿易協議？川普：非常、非常接近

2019-02-26 14:06

中承諾購大豆 美農業部：不會被收買續促護智財

2019-02-26 10:02

美中貿易談判取得進展 川普：簽署協議峰會近

2019-02-26 10:01

羅斯：若「川習會」未達協議 美將對陸商品加稅

2019-02-26 06:07

美中接近達貿易協議？川普：將與習舉行「簽約峰會」

2019-02-26 04:00

王毅：中美談判有進展 穩定全球經濟

2019-02-26 00:59

中美談判樂觀 北京學者：中方讓步大一點

2019-02-26 00:59

川普推遲對陸加徵關稅 川習會將再現佛州？

2019-02-26 00:21

專家：美中接近達成貿易協議 仍無法阻止全球經濟放緩

2019-02-25 23:34

川普延後調關稅 分析師：不代表美中貿易戰結束

2019-02-25 23:22

貿易談判取得進展 川普推遲提高關稅

2019-02-25 17:40

「川習會」再現海湖莊園？陸學者：習對訪美有點猶豫

2019-02-25 17:15

阻貶人民幣 美中執行機制仍缺共識

2019-02-25 16:40

陸官媒：美將延後3月1日起對大陸加徵關稅

2019-02-25 16:21

《北京瞭望》美中經貿戰「倒逼」中國改革開放新局

2019-02-25 16:00

中美談判有進展 中國官媒歸功元首共識

2019-02-25 15:54

陸媒稱新一輪中美磋商 傳遞三大清晰訊息...

2019-02-25 14:42

川普稱美中貿易2週內有大新聞 貨幣穩定仍待喬

2019-02-25 14:33

美中和解有影 延後對陸加稅

2019-02-26 01:08

美中貿易可能達協議 北京學者：中方讓步大一點

2019-02-26 00:07

王毅：中美經貿談判取得「實質性進展」

2019-02-25 20:18
看更多

熱門文章

國際油價大跌 川普因高油價勸OPEC「放輕鬆」

2019-02-26 06:26

美中接近達貿易協議？川普：將與習舉行「簽約峰會」

2019-02-26 04:00

影／金正恩專屬列車抵越南 一路交管引中國民怨

2019-02-26 14:05

富商花40萬保養藍寶堅尼 領車後一小時竟燒成廢鐵

2019-02-26 16:28

巴菲特：毫不猶豫買股

2019-02-26 01:22

DNA還清白 美71歲男冤獄38年獲賠2100萬美元

2019-02-25 23:01

宮內廳發表退位後的「上皇」明仁英文稱號改這個

2019-02-25 20:34

特斯拉高速自撞爆烈火 駕駛燒到難以辨識

2019-02-26 09:08

川普再開砲 油價應聲挫

2019-02-26 01:10

影／英航客機飛直布羅陀遇強風 劇烈擺盪致險象環生

2019-02-26 15:05

金正恩癱瘓鐵路…陸民怨炸鍋

2019-02-26 00:19

泰仿韓綜《Produce 101》選秀 慘到泰國網友都道歉！

2019-02-25 22:00

英脫歐情勢丕變：工黨支持二次公投；梅伊考慮延後脫歐

2019-02-26 06:44

「魔改」動漫模型賺進千萬 男子侵犯著作權遭逮

2019-02-25 19:52

羅斯：若「川習會」未達協議 美將對陸商品加稅

2019-02-26 06:07

法國人湧入魁北克 法男追當地女孩好挫折

2019-02-26 09:58

金正恩跟車跑黑衣保鑣 越南現蹤

2019-02-26 11:49

他來了！金正恩結束火車行 抵達越南

2019-02-26 09:24

才花41萬保養 藍寶堅尼一小時後卻陷火海

2019-02-26 15:29

被越南驅逐出境 山寨金正恩怨：長得像名人又不犯法 !

2019-02-26 09:14

富豪買整座山蓋菁英社區 居民憂豪宅名車淹在地價值

2019-02-26 09:19

前競選助理提告 指控川普強吻

2019-02-26 03:34

毒蟲弒母還切碎屍體 屍塊煮熟與狗分食

2019-02-26 16:20

專家：美中接近達成貿易協議 仍無法阻止全球經濟放緩

2019-02-25 23:34

美中和解有影 延後對陸加稅

2019-02-26 01:08

吳哥人去城空之謎 研究：逐漸凋零而非崩亡

2019-02-26 15:21

菲人民力量革命33週年 馬可仕家族漸重掌權位

2019-02-25 22:08

國營電視台公布 俄飛彈可能攻擊美境內目標

2019-02-25 23:30

金正恩抵達越南 下榻河內梅利亞酒店

2019-02-26 14:24

美股漲勢收斂 市場已充分反映美中貿易進展

2019-02-26 07:15

川普再對OPEC開砲：世界經濟很脆弱 無法承受高油價

2019-02-25 20:59

金正恩專列凌晨經停廣西南寧 疑金正恩本人下車活動

2019-02-26 10:03

美中貿易可能達協議 北京學者：中方讓步大一點

2019-02-26 00:07

美元跌幅收斂 避險貨幣繼續跌 市場風險胃口升高

2019-02-26 08:32

兩棲類細菌變種 全球青蛙恐滅絕

2019-02-25 19:50

金正恩的火車裡面有什麼？粉紅色皮椅、大尺寸電視..

2019-02-26 14:54

日政府擬將99%福島汙染土減汙再利用 縣民跳腳

2019-02-26 10:29

奇異出售製藥事業

2019-02-26 01:26

物資進不去美國怒了 對委內瑞拉祭新制裁

2019-02-26 13:40

倒數2天！傳川金二會不會只開1天 會後將簽河內宣言

2019-02-25 20:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top