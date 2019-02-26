川普：將與習近平舉行簽字峰會

2019-02-26 18:28 世界日報 記者 世界日報 記者 張加 ／華盛頓報導



美國總統川普。聯合報系資料照片／華盛頓記者張加攝 分享 facebook 川普總統25日在白宮指出，美中非常接近達成協議，他將與中國國家主席習近平舉行「簽字峰會」（signing summit），但目前並不知川普所指的「簽字」，是否就是會與習近平簽署協議。

川普24日透過推特宣布，基於美中貿易談判在重要結構性問題取得實質進展，他將推遲原本計畫在3月1日提高的關稅；若雙方都取得進一步進展，將會安排川習在佛州「海湖莊園」會面，以達成協議。

川普的推文並未說明美中貿易戰休兵期延長多久，也未提到他與習近平舉行峰會的確切日期；不過，川普22日在白宮會晤中國副總理劉鶴時提及，可能於3月某時在佛州「海湖莊園」舉行「川習會」。

川普25日出席州長協會年會談及美中貿易表示，他前一晚告訴大家與中方的貿易對話順利，看來中方代表團很快就會再到美國；「我們將舉行另一場峰會。我們會有一場『簽字峰會』，這更好。希望我們可以完成（協議），不過我們非常、非常接近（達成協議）。」

川普指出，美中也許會達成協議，然後就不用再擔心，這將是件很棒的事。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）25日出席美國商會活動致辭表示，與中方的談判已解決美方面臨的許多問題，因此川普願意稍微延後提高關稅的時限，看雙方能否在「海湖莊園」的峰會達成可執行的協議。

羅斯說，若無法達成協議，美方將回到原本的計畫，對價值2000億美元的中國輸美商品加徵關稅的稅率從10%提高至25%，並維持對500億美元中國輸美商品加徵關稅。

此外，川普說，他要特別感謝習近平，在北韓問題方面幫助很大；川普稱，雖然他與北韓領導人的關係「非常、非常好」，但仍需要各方的幫忙。

川普與習近平去年12月在阿根廷達成美中貿易戰休兵90天的共識，須在今年3月1日前達成協議，否則川普政府將把對價值2000億美元的中國輸美商品加徵關稅的稅率從10%提高至25%。