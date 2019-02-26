美中和解有影 延後對陸加稅

美國總統川普24日透過推特宣布，基於美中兩國貿易談判在重要結構性問題取得實質進展，他將推遲預定於本周五（3月1日）提高中國大陸商品關稅稅率的計畫。 美國總統川普。 美聯社 分享 facebook

川普在推特上宣布美中新一輪貿易談判的成果，他表示，美中貿易談判就重要結構性問題取得實質進展，包括保護智慧財產權、技術轉移、農業、服務、匯率等許多問題。

I am pleased to report that the U.S. has made substantial progress in our trade talks with China on important structural issues including intellectual property protection, technology transfer, agriculture, services, currency, and many other issues. As a result of these very...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年2月24日

....productive talks, I will be delaying the U.S. increase in tariffs now scheduled for March 1. Assuming both sides make additional progress, we will be planning a Summit for President Xi and myself, at Mar-a-Lago, to conclude an agreement. A very good weekend for U.S. & China! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年2月24日

川普指出，基於這些非常富成效的會談，他將推遲原本計畫在3月1日提高的關稅；若雙方都取得進展，他和中國大陸國家主席習近平將在佛羅里達州「海湖莊園」會面，以達成協議。

川普24日晚間在白宮告訴參加年度舞會的各州州長，他希望和大陸達成有利雙方的貿易協議，如果美國和大陸談判順利，「未來一兩周內」將公布重大消息。

川普表示：「中國向來很棒。我們希望達成有利兩國的協定，這正是我們現在要做的事。」不過，他也承認，「我們還需要往前進一點」。

大陸官媒新華社報導，24日結束的美中第七輪貿易談判「取得實質性進展」。在此基礎上，雙方將「按照兩國元首指示做好下一步工作」。報導並未提到，「下一步工作」的具體內容為何。

報導提到，雙方圍繞協議文本展開談判，在技術移轉、智慧財產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業與匯率等方面的具體問題上「取得實質性進展」。

根據川普與習近平去年12月在阿根廷達成的貿易戰休兵90天協議，美中兩國須在今年3月1日前達成協議，否則川普政府將把對價值2,000億美元的大陸輸美商品加徵關稅稅率，從10%提高至25%。