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美中和解有影 延後對陸加稅

2019-02-26 01:08經濟日報 華盛頓記者張加、編譯郭宣含／綜合報導

美國總統川普24日透過推特宣布，基於美中兩國貿易談判在重要結構性問題取得實質進展，他將推遲預定於本周五（3月1日）提高中國大陸商品關稅稅率的計畫。

美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社
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川普在推特上宣布美中新一輪貿易談判的成果，他表示，美中貿易談判就重要結構性問題取得實質進展，包括保護智慧財產權、技術轉移、農業、服務、匯率等許多問題。

川普指出，基於這些非常富成效的會談，他將推遲原本計畫在3月1日提高的關稅；若雙方都取得進展，他和中國大陸國家主席習近平將在佛羅里達州「海湖莊園」會面，以達成協議。

川普24日晚間在白宮告訴參加年度舞會的各州州長，他希望和大陸達成有利雙方的貿易協議，如果美國和大陸談判順利，「未來一兩周內」將公布重大消息。

川普表示：「中國向來很棒。我們希望達成有利兩國的協定，這正是我們現在要做的事。」不過，他也承認，「我們還需要往前進一點」。

大陸官媒新華社報導，24日結束的美中第七輪貿易談判「取得實質性進展」。在此基礎上，雙方將「按照兩國元首指示做好下一步工作」。報導並未提到，「下一步工作」的具體內容為何。

報導提到，雙方圍繞協議文本展開談判，在技術移轉、智慧財產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業與匯率等方面的具體問題上「取得實質性進展」。

根據川普與習近平去年12月在阿根廷達成的貿易戰休兵90天協議，美中兩國須在今年3月1日前達成協議，否則川普政府將把對價值2,000億美元的大陸輸美商品加徵關稅稅率，從10%提高至25%。

川習在阿根廷達共識後，美中貿易代表團已多次會面磋商，大陸副總理劉鶴日前率團赴華府，於21日、22日舉行貿易磋商，之後中方代表團決定多待兩天，雙方團隊於周末繼續談判。

美中貿易協商概況 圖／經濟日報提供
美中貿易協商概況 圖／經濟日報提供
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