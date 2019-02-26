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美中貿易可能達協議 北京學者：中方讓步大一點

2019-02-26 00:07經濟日報 特派記者林庭瑤╱北京25日電

美中貿易談判中方主帥-大陸國務院副總理劉鶴 本報系資料庫
美中貿易談判中方主帥-大陸國務院副總理劉鶴 本報系資料庫
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美國總統川普宣布延長美中貿易休戰期，雙方達成貿易協議的可能性大增。北京學者坦承「中方讓步大一點」，而大陸國家主席習近平對於赴美國簽署協議「有點猶豫」。

第七輪中美經貿高級別磋商美東時間24日落幕，川普宣布推遲3月1日上調中國大陸輸美商品關稅，受此激勵，陸股昨天大漲逾5%，成交額突破人民幣1兆元，創下三年來新高。

中共官媒新華社昨天發文指出，中美在技術轉讓、智財權保護、非關稅壁壘、服務業、農業、匯率六方面「取得實質進展」。但美國華爾街日報披露，中方目前尚未作出重大讓步的領域，包括政府補貼和其他支持大陸國企的措施，以及支撐政府主導型經濟模式的其他政策，至於如何確保中美協議執行，雙方尚未達成一致。

大陸官方新媒體「牛彈琴」則發出評論稱，從中美雙方表述可以肯定三點：一、談判已接近尾聲；二、雙方已經在討論協議文本；三、最終是協議，不是備忘錄。文中指出，中國大陸社會對談判結果肯定有不同看法，應該坦然面對誤解、擔憂乃至批評。

大陸內部質疑北京在談判中讓步過多的聲浪不小，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮昨天指出，從細節上來看，「中方讓步大一點」。環球時報總編輯胡錫進昨在微博上說，「對於美方實力比中方強，中國需要做出一些讓步，大多數人是明白的」。

對於美國總統川普聲稱這次中美談判將簽署協議，而不是備忘錄。金燦榮指出，協議比備忘錄還具有法律效力，約束力也較大，可能需要國會同意和監督，這有利於川普對內「吹牛」，對內宣稱是個很大的勝利。

至於「川習會」是否3月會在佛羅里達州的海湖莊園舉行，金燦榮觀察，目前北京不是很願意，習近平「有點猶豫」，因為這對川普有利，川普既可對內宣稱談判勝利，又要習近平飛到美國來簽署協議。金燦榮透露，原本北京方面是有向美方提議，川普訪問越南河內後，可以在大陸海南三亞待一天，與習近平舉行峰會，但後來沒有成局。

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