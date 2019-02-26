川普推遲對陸加徵關稅 川習會將再現佛州？

2019-02-26 00:21 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／綜合報導



美國總統川普（右）2017年11月初訪問北京會晤中國大陸國家主席習近平。 （美聯社資料照片） 分享 facebook

美國總統川普廿四日在推特宣布，基於周末美中雙邊談判在智財權和技術移轉等議題上取得「實質進展」，他將推遲原訂三月一日對中國大陸商品加徵關稅計畫。川普並表示，若雙方取得進一步進展，他和大陸國家主席習近平將在佛州「海湖莊園」會面，以達成協議。

川普並未說明貿易戰停火期要延長多久或新的期限，也沒有提到他和習近平可能開峰會的日期。川普與習近平去年十二月在阿根廷達成貿易戰休兵九十天協議，雙方約定須在三月一日前達成協議，否則美國將把總額兩千億美元的大陸輸美商品關稅稅率從百分之十，提高至百分之廿五。

川普宣布推遲加徵大陸商品關稅後，新華社廿五日報導，美中雙方圍繞協議文本展開談判，在技術轉讓、智慧財產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業及匯率等方面的具體問題上「取得實質性進展」。雙方將「按照兩國元首指示做好下一步工作」。但報導並未提到，所謂「下一步工作」的具體內容。

大陸國務院副總理劉鶴以習近平特使身分，廿一日至廿四日和美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤在華府談判。中方談判代表預計廿五日下午離開華府，返回北京。

華爾街日報引述消息人士報導，北京方面在周末的磋商提議，包括增加購買美國農產品和能源產品及服務、放寬美商在金融服務和汽車製造領域所受限制，並加強保護美國智財權。

不過，大陸高層對補貼國有事業、支持國家主導產業發展模式等政策，至今沒有做出太大讓步。一名大陸官員說：「我們正採取措施改革國有企業，使其更具競爭力，但不是按照美國要求我們的方式做」。

追蹤談判進展的消息人士說，雙方協議內文可能高達一百頁。

彭博資訊引述四位知情人士報導，美中對於匯率協議尚未就關鍵問題達成一致，美國想確保北京實現承諾，不操縱人民幣貶值。對於大陸當局和企業強迫美企轉移技術問題，美中也仍有歧見。北京表示願意加強地方層級的監督實務，並鼓勵美企檢舉。

雙方尚未同意如何確保協議執行。美方希望明列條款，若北京未達成某些要求，美國將重新對大陸商品課徵關稅，或者保留關稅直到中方達成雙方同意的進度才逐步取消。