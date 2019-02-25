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貿易談判取得進展 川普推遲提高關稅

2019-02-25 17:40世界日報 記者張加、編譯陳韻涵╱綜合報導

川普總統24日傍晚宣布，基於美中貿易談判在重要結構性問題取得實質進展，他將推遲原訂於3月1日對中國商品提高關稅稅率的計畫。但川普總統並未指出推遲時間多久。

川普並表示，若雙方取得進一步進展，他和中國國家主席習近平將在佛州「海湖莊園」舉行峰會，以完成貿易協議。

川普與習近平去年12月在阿根廷達成貿易戰休兵90天的協議，須在今年3月1日前達成協議，否則川普政府將把對價值2000億美元的大陸輸美商品加徵關稅的稅率從10%提高至25%。

川習在阿根廷達共識後，美中貿易代表團已多次會面磋商，中國副總理劉鶴日前再度率團赴華府，於21日、22日舉行高級別貿易磋商，之後中方代表團決定多待2天，雙方團隊於周末繼續談判。

川普24日透過推特宣布美中新一輪貿易談判的成果，他表示，美中貿易談判就重要結構性問題取得實質進展，包括保護智慧財產權、技術轉移、農業、服務、貨幣等許多問題。川普指出，基於這些非常富成效的會談，他將推遲原本計畫在3月1日提高的關稅；若雙方都取得近一步進展，將會安排川習在「海湖莊園」會面，以達成協議。

美國暫緩對中國2000億美元商品調升關稅從10%到25%的大限，將於3月1日到期，到期前夕，美中之間密集磋商，中國國務院副總理劉鶴不但1個月內兩度造訪華府，中方談判代表團還比原定時間多留2天，這個周末繼續和美方談判。

中國副總理劉鶴22日在白宮橢圓形辦公室和川普會面時，川普就已明示不排除延長關稅大限。

而在美、中雙方這個週末持續協商後，他稍早透過推特發文指出，這是個對美國及中國都「非常好」的周末，他很高興向外界報告，美國與中國的貿易談判，在重要的結構性議題、包括智慧財產權保護、技術轉移、農業、服務業、貨幣及許多議題上，取得實質進展，基於這些非常有成效的會談，「我將展延3月1日後對中國調升關稅的期限」。

舉行的第七輪中美經貿高級別磋商已經結束，雙方圍繞協定文本開展談判，在技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業以及匯率等方面的具體問題上取得實質性進展。在此基礎上，雙方將按照兩國元首指示做好下一步工作。

川普劉鶴習近平
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