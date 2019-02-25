阻貶人民幣 美中執行機制仍缺共識

阻貶人民幣，執行機制沒共識。 路透社 分享 facebook

美中第七輪貿易談判24日在華府結束，川普總統推文指談判「取得實質進展」，但據報導，針對北京做出的避免人民幣貶值承諾，兩國據傳在執行機制方面仍缺乏共識，目前討論的選項之一是若中國未能兌現承諾，華府就將加徵關稅。

財政部長米努勤上周五表示美中達成有史以來最好的匯率協議，但未透露細節。雙方談判延長到周末，力拚在3月1日「停戰期」結束前達成廣泛協議，目前這一期限已經延長。

彭博資訊引述知情人士報導，人民幣匯率承諾是否能取得成功，取決於兩國如何制定整個協議的執行機制。貿易代表賴海哲指出，美中任何協議都須有一個強大執行機制。白宮抱怨北京曾有未落實承諾的紀錄。

消息人士透露，在執行機制方面，目前雙方討論的選項之一是若北京違背諾言，美國可能對中國產品加徵關稅。

雖然美國財政部未將中國列為「匯率操縱國」，但美方要求北京應維持人民幣匯率穩定，並將此列為貿易協議的一環。若中國真的達到華府的要求，便不能透過人民幣貶值抵消美國加徵關稅的衝擊。

在美中貿易糾紛加劇的情勢下，去年人民幣貶值逾5%，令外界懷疑北京有意促貶人民幣，以減緩川普加徵關稅的打擊。人民幣兌美元匯率在去年10月底重貶至10年低點後，今年來回升近2%。

川普表示須與中國國家主席習近平在3月直接敲定貿易協議，米努勤上周則說兩國暫定3月底在佛州海湖山莊舉行「川習會」。

匯率已成為川普政府對外貿易談判的一環，美國便在「美墨加協定」(USMCA)中列入匯率穩定條款，並表示未來的貿易協議也會要求他國做出類似的承諾。