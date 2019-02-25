親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金二會將登場
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

無薪假不是老闆說了算 這3筆錢一樣不能少

南一中學生申請這國家的大學 獎學金逾千萬還包吃住

阻貶人民幣 美中執行機制仍缺共識

2019-02-25 16:40世界日報 編譯任中原鍾詠翔／綜合24日電

阻貶人民幣，執行機制沒共識。 路透社
阻貶人民幣，執行機制沒共識。 路透社
分享

美中第七輪貿易談判24日在華府結束，川普總統推文指談判「取得實質進展」，但據報導，針對北京做出的避免人民幣貶值承諾，兩國據傳在執行機制方面仍缺乏共識，目前討論的選項之一是若中國未能兌現承諾，華府就將加徵關稅。

財政部長米努勤上周五表示美中達成有史以來最好的匯率協議，但未透露細節。雙方談判延長到周末，力拚在3月1日「停戰期」結束前達成廣泛協議，目前這一期限已經延長。

彭博資訊引述知情人士報導，人民幣匯率承諾是否能取得成功，取決於兩國如何制定整個協議的執行機制。貿易代表賴海哲指出，美中任何協議都須有一個強大執行機制。白宮抱怨北京曾有未落實承諾的紀錄。

消息人士透露，在執行機制方面，目前雙方討論的選項之一是若北京違背諾言，美國可能對中國產品加徵關稅。

雖然美國財政部未將中國列為「匯率操縱國」，但美方要求北京應維持人民幣匯率穩定，並將此列為貿易協議的一環。若中國真的達到華府的要求，便不能透過人民幣貶值抵消美國加徵關稅的衝擊。

在美中貿易糾紛加劇的情勢下，去年人民幣貶值逾5%，令外界懷疑北京有意促貶人民幣，以減緩川普加徵關稅的打擊。人民幣兌美元匯率在去年10月底重貶至10年低點後，今年來回升近2%。

川普表示須與中國國家主席習近平在3月直接敲定貿易協議，米努勤上周則說兩國暫定3月底在佛州海湖山莊舉行「川習會」。

匯率已成為川普政府對外貿易談判的一環，美國便在「美墨加協定」(USMCA)中列入匯率穩定條款，並表示未來的貿易協議也會要求他國做出類似的承諾。

人民幣北京川普
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

陸官媒：美將延後3月1日起對大陸加徵關稅

2019-02-25 16:21

《北京瞭望》美中經貿戰「倒逼」中國改革開放新局

2019-02-25 16:00

中美談判有進展 中國官媒歸功元首共識

2019-02-25 15:54

陸媒稱新一輪中美磋商 傳遞三大清晰訊息...

2019-02-25 14:42

川普稱美中貿易2週內有大新聞 貨幣穩定仍待喬

2019-02-25 14:33

美中貿易協議 北京認為未多讓步

2019-02-25 14:05

談判有進展 川普延後對陸加徵關稅

2019-02-25 14:03

川普：美中談判若順利 一兩周內會有「大消息」！

2019-02-25 10:14

川普貿易戰休兵延長沒說新大限 陸其實未多讓步

2019-02-25 08:15

川普推特宣布確定延後對中國產品提高關稅

2019-02-25 07:24

美中貿談獲進展 川普宣布：推遲對陸商品加徵關稅

2019-02-25 07:08

要投降了？陸打「大豆牌」 力撇貿戰讓步說

2019-02-24 23:40

阻貶人民幣 執行機制沒共識

2019-02-24 23:17

中美加班磋商 中國官方背景公眾號：釋積極信號

2019-02-24 16:11

談判進入關鍵期 陸官媒強調：達成協議雙方都是贏家

2019-02-24 15:40

學者：中美貿易分歧仍大 達成協議並不意味停戰

2019-02-24 14:20

中美貿易磋商 港媒：各取所需挑戰仍多

2019-02-24 11:53

美中貿易談判 人民幣承諾執行機制仍卡關

2019-02-24 18:30
看更多

熱門文章

美中貿談獲進展 川普宣布：推遲對陸商品加徵關稅

2019-02-25 07:08

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-02-25 07:05

半桶油漆憑空消失！ 阿公誤當優格吃下肚「雙唇慘綠」

2019-02-25 14:22

梅根撒1500萬辦產前派對 恐惹怒威廉王子

2019-02-24 22:14

日本沖繩美軍基地搬遷公投 出口民調指遭多數民眾否決

2019-02-24 19:22

孟加拉航空飛杜拜班機 驚傳劫機

2019-02-24 22:22

川普貿易戰休兵延長沒說新大限 陸其實未多讓步

2019-02-25 08:15

美暫停升息 雙率套利正夯

2019-02-25 00:02

川普推特宣布確定延後對中國產品提高關稅

2019-02-25 07:24

巴菲特投資 抱緊三明牌

2019-02-25 00:02

陸推「大豆理論」 掃除談判雜音

2019-02-24 23:32

影／從北韓到越南 金正恩川金二會路線大解密

2019-02-24 17:48

三分鐘掌握巴菲特今年致股東書到底寫了什麼

2019-02-25 10:31

日德仁皇太子 歡慶59歲挺病妻

2019-02-24 17:13

要投降了？陸打「大豆牌」 力撇貿戰讓步說

2019-02-24 23:40

影／生死一瞬間！滑雪客遭雪崩活埋全都錄

2019-02-24 17:48

沖繩邊野古搬遷案今公投 反對過半幾成定局

2019-02-24 19:43

日本收納教主 教你「斷捨離」

2019-02-25 00:07

川普：美中談判若順利 一兩周內會有「大消息」！

2019-02-25 10:14

美中貿易談判 人民幣承諾執行機制仍卡關

2019-02-24 18:30

彭博資訊專欄／新的「全面泡沫」醞釀中

2019-02-25 00:04

英年輕世代不健康 貧窮是元兇

2019-02-24 20:13

影／奧斯卡紅毯粉亮色系當道 她們駕馭不住成「災難」

2019-02-25 12:39

越南驅逐出境 山寨版金正恩作勢吻別川普

2019-02-25 14:56

暴雪豪雨肆虐美南 亞利桑納旗杆市 雪量破104年紀錄

2019-02-24 22:52

美國法官裁決：徵兵只要男性是違憲！

2019-02-25 13:24

華郵：美鼓吹北韓走越南的路 恐怕會失望

2019-02-25 11:15

英脫歐可能延至2021年！歐盟考慮加碼21個月

2019-02-25 09:14

為了買房給母親盡孝...嫩模賣「初夜」天價成交

2019-02-25 15:36

國際四大事 牽動本周市場

2019-02-25 00:03

川金會倒數3天！北韓：談判若無果　美失難得歷史機遇

2019-02-24 23:21

魯蛇靠亞馬遜翻身 盧巴斯基五招致富

2019-02-25 00:06

梅伊再延脫歐協議表決！脫歐前業界恐剩17天因應

2019-02-25 11:57

股神巴菲特 長期押寶…蘋果、高盛、美國運通

2019-02-25 00:08

千里火車長征赴越南 金正恩的考量是這些

2019-02-25 15:04

川金二會／金正恩專列赴越 沒先見習近平

2019-02-25 00:37

生物多樣性遽減 全球恐鬧饑荒

2019-02-24 18:37

經濟解析／金正恩如何從魯蛇搖身成為全球新A咖

2019-02-24 23:27

七成沖繩縣民反對邊野古基地遷建案 與中央對立恐加劇

2019-02-25 00:24

北韓官媒：川金二會若無結果 美國永陷安全威脅

2019-02-24 21:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top