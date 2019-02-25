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《北京瞭望》美中經貿戰「倒逼」中國改革開放新局

2019-02-25 16:00世界日報 香港特派員李春

中美以貿易為名的磋商和未來以貿易協議為名的成果，涵蓋中國變局的許多內容，這些變局...
中美以貿易為名的磋商和未來以貿易協議為名的成果，涵蓋中國變局的許多內容，這些變局未來會以新一輪改革開放為名，其中一個最敏感的有待改革和開放的領域，正是金融。美聯社
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北京財經圈中，出現了一點點欣喜聲音，連那幾位最會說話的人，也只是語焉不詳地說將有新行情、要迎大牛市。如此說話含含糊糊，其實只因領導要求對最重要的會議少說兩句，只能看中央官媒的表達。

說到官媒的表達，最值得看的官媒是中共中央機關報人民日報，這份報紙最近發了一組述評，其總標題都是「把握我國發展重要戰略機遇新內涵」，看了三篇，之一是加快經濟結構優化升級、之二是提升科技創新能力、之三是深化改革開放。

看完了不太理解，什麼是「我國發展重要戰略機遇」，因為一般的理解，中國目前面臨著改革開放以來，又一次最嚴重的發展困局。同時對「新內涵」也不甚了了，猜想大概是指優化升級經濟結構、提升科技創新能力以及改革開放。

倒是有高人指點，說這一組述評，其實有些深意，因為有些事大局未定，有些話只能點到為止。但好好讀述評，特別是之三，仔細揣摩這樣幾個句子，如「改革開放，這一偉大覺醒、偉大革命，正迎來重要戰略機遇」；「以更大的政治勇氣和智慧、更有力的措施和辦法推進改革開放」；「深化改革開放，正向推動是機遇，倒逼推動也是機遇」等等，可能有些收穫。

按行家的說法，中共中央機關報這種一組組推的述評，都來自更高的層級，都有特殊的創作安排，其中如上面那些句子是單獨一行行列的，並不是追究詩意，而是標示其非同小可的重要。想想也確實重要，比如「倒逼推動」暗指的是什麼，如真的指那事，這話是一般人敢妄議的嗎？

讀完文章再看會議。這兩天最重要的會議，以全球來說是華盛頓之會，以中國來說是中南海的學習活動。中南海的中共中央政治局定期要學習，以前大家注意請什麼專家去輔導學習，現在只留意學什麼和老大講什麼了。

這次最高級別學習活動，題目是「完善金融服務、防範金融風險」，而老大講話按公開報導的核心內容，是「要深化對國際國內金融形勢的認識，正確把握金融本質，深化金融供給側結構性改革，平衡好穩增長和防風險的關係，精準有效處置重點領域風險，深化金融改革開放，增強金融服務實體經濟能力，堅決打好防範化解包括金融風險在內的重大風險攻堅戰」。當然，通常這公開報導是整理審定後的話。

這也帶來疑問，北京既將召開人大、政協「兩會」，北京「兩會」近年都是求穩大會，今年更要落實「六穩」，將其中之一的穩定金融拿出來說，也在情理之中，何況「金融活，經濟活；金融穩，經濟穩。經濟興，金融興；經濟強，金融強」。

但有人指點江山，說現在中美以貿易為名的磋商和未來以貿易協議為名的成果，涵蓋中國變局的許多內容，這些變局未來會以新一輪改革開放為名，其中一個最敏感的有待改革和開放的領域，正是金融。而未來的改革開放，可能正如人民日報的述評，是「倒逼」而來的。如果真是如此，那就茅塞頓開。

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