中美加班磋商 中國官方背景公眾號：釋積極信號

2019-02-24 16:11 世界日報 記者 世界日報 記者 許依晨 ／綜合報導



美中加班磋商，中方評論「正面跡象」。 歐新社 分享 facebook

美國總統川普表示美中雙方在本輪貿易磋商「取得巨大進展」，雙方還決定將磋商時間延長二天。具有中國官方背景的微信知名政經評論公眾號「牛彈琴」指出，這一輪中美磋商從二天延長為四天，正是一個積極的信號，但更關鍵、也更激烈的兩天談判就要開始。

「牛彈琴」分析了美中本輪貿易磋商當中呈現的三個細節。

第一，磋商延長了二天，很多中方官員，本來都已定好23日回程機票，但計畫趕不上變化，說明這應該是一個積極信號，這次磋商已經進入最後文本階段，需要時間來敲定，也就有了這一次破天荒的「第七輪+」磋商，或者說是「加班趕工期」。

細節二，白宮裡的一個意外插曲。按照國際慣例，考慮到各國法律制度不同，很多貿易協定會以「諒解備忘錄（MOUs）」的協議出現。但川普卻對名稱有意見，因此，美國貿易代表賴海哲特意做了一番解釋，認為談判的諒解備忘錄，其實就是一個「Contract」，顯示川普對中美達成協議真的非常在意。

細節三，中美元首外交的決定性作用。牛彈琴指出，這次白宮會見，最深刻的一個印象，就是中美國家元首的密切關係。最重要的關鍵為，川普表示期待再次同習近平會晤，共同見證美中經貿關係的歷史性時刻。

牛彈琴表示，最後的成果，不管是稱作協議還是備忘錄，都必然觸及很多實質性內容，雙方必定會字斟句酌，據理力爭。別看磋商、會見氣氛都很好，但合作是有原則的，國家利益更是至上。對中方團隊來說，現在最需要的還是要淡定，美國人真不是那麼好對付的，更關鍵也更激烈的兩天談判就要開始了。