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貿易戰完下一步…李紀珠預測：科技是下個戰場

2019-02-22 00:23聯合報 記者張語羚／台北報導

柯文哲（左）出席台灣玉山科技協會春酒晚宴，與理事長李紀珠合影。記者莊琇閔／攝影
柯文哲（左）出席台灣玉山科技協會春酒晚宴，與理事長李紀珠合影。記者莊琇閔／攝影
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美中貿易戰持續延燒，財信傳媒集團董事長謝金河昨天說，貿易戰只是第一回合，接下來的重點在科技戰，「誰取得發話權，誰就贏了」。

台灣玉山科技協會理事長李紀珠也說，大國面對新競爭者崛起易有不確定感和不安感，貿易只是初期最容易切入的點，但科技領域確實是兵家必爭之地。

台灣玉山科技協會昨天舉行春酒晚宴，由李紀珠主持，謝金河以「透視美中貿易戰深層底蘊」為題專題演講。

謝金河說，美國與中國大陸逼著全球對華為議題選邊站，紐西蘭就是最好的例子，若不支持中國大陸，恐怕將喪失中國大陸給的商業利益，因此紐西蘭陷入天人交戰中。

「美中交火第一回合是貿易戰，下一回合則是科技戰。」謝金河說，面對華為的攻勢，下一階段美國、中國大陸兩國的重點在科技，在技術上誰先取得發話權，誰就有機會獲勝。

謝金河認為，美中貿易戰今年會邊打、邊停、邊看，「但是科技戰不會緩和」。

李紀珠總結時也說，一個領導世界這麼久的大國，面對崛起的競爭者有相當的不確定感和不安感，「貿易是初期最容易切入的點，但是科技領域是兵家必爭之地。」

面對美中競逐，台灣該如何自處？

謝金河以鴻海為例，鴻海股價受美中貿易戰影響大跌，「這是台商把生產基地都放在中國的縮影」，因此台灣應該發揮隱形冠軍、少量多樣的優勢，不要想到大市場有利基空間，而是將本身優勢發揮得淋漓盡致。

紐西蘭玉山
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