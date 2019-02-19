劉鶴21日赴美 美中貿易談判再過招

2019-02-19 16:45 世界日報 華盛頓記者 世界日報 華盛頓記者 張加 ／18日電



美中貿易戰休兵期限至3月1日，在雙方進行下一輪貿易談判前，美國總統川普表示，貿易談判取得許多進展。 歐新社 分享 facebook

美中貿易戰休兵期限至3月1日，在雙方進行下一輪貿易談判前，美國總統川普18日再度表示，貿易談判取得許多進展；白宮並發聲明歡迎中方代表團赴華府，討論兩國之間的貿易關係。

中國新華社報導，應美方邀請，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴將訪問華府，於2月21日至22日與美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤舉行第七輪中美經貿高級別磋商。

白宮透過聲明指出，美中貿易高級別磋商將於21日開始，美方由賴海哲（Robert Lighthizer）領銜，成員包括米努勤（Steven Mnuchin）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）、總統經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）、總統貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）；高級別磋商之前，將由副貿易代表吉里希（Jeffrey Gerrish）領軍，19日起舉行副部級磋商。

白宮指出，會議將在美國貿易代表署（USTR）及艾森豪行政大樓舉行。

川普18日在佛州一場活動介紹賴海哲時提到，「賴海哲剛從一個叫做中國的地方回來，而我們取得許多進展，沒人預期這會發生，我們取得許多進展。」

川普17日推文指出，他與貿易談判官員就美中貿易協議等議題舉行重要會議，在許多方面都取得重大進展。

彭博報導，農業部副部長森斯基（Steve Censky）18日在伊利諾伊州參與一場會議時說，美中上周舉行的貿易磋商富有成效，且隨著時間接近3月1日，談判的節奏正在加快。

森斯基表示，關於農業方面，雙方能夠取得一些進展，縮小部分分歧，但還有很長的路要走；他說，在農業方面的談判目標不僅是獲得一些非常大量的採購承諾，而是希望中方能夠真正實現長期必要的基本結構改革。

森斯基指出，雖然他認為本周的談判不會解決所有問題，但若可以縮小分歧並取得進展，則貿易代表團可向總統報告進展，這將是正面的。

川普與習近平去年12月達成貿易戰休兵90天的協議，必須在今年3月1日前達成協議，否則川普政府將把對價值2000億美元的大陸輸美商品加徵關稅的稅率從10%提高至25%；川普15日表示，若與中方談判進展順利，他可能延長貿易戰休兵期限，也預期未來某時將會晤大陸國家主席習近平。

賴海哲、米努勤率領的美國代表團上周才赴北京磋商，15日結束該輪貿易談判後便表示，雙方還有許多工作要做，將在華府續談；白宮聲明指稱，雙方將在3月1日前繼續處理所有未解決的問題，這是對部分大陸輸美商品提高關稅稅率的最後期限，美中官員已同意，任何承諾都將寫進兩國的諒解備忘錄中。