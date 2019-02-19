紐時：陸已重啟網攻 回應美貿易戰

2019-02-19 00:34 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／報導



美國司法部去年十二月廿日起訴兩名大陸駭客，副部長羅森斯坦（左）指控他們涉嫌竊取商業機密。 （美聯社） 分享 facebook

紐約時報報導，近來中國大陸和伊朗駭客猛攻美國企業和政府機構，安全專家認為，這與美國總統川普去年退出伊朗核子協定、恢復制裁伊朗和對大陸打貿易戰，脫不了關係。

曾是美國國家反情報工作最高主管的布瑞納說：「網路戰是對手攻擊報復我們有效且難對付的方式之一，其門檻遠比發動武裝攻擊或法律戰來得低。」

七名消息人士透露，伊朗攻擊美國銀行、企業和政府機構的範圍比先前廣，數十家企業和多個政府機構受害。美國國家安全局與民間安全公司「火眼」判定攻擊源自伊朗，這些攻擊事件促使美國國土安全部在上月政府關門期間發布緊急命令。

另外，九名情報官員、民間安全機構研究員和律師透露，大陸駭客近來加強攻擊美國軍事承包商和科技公司，以竊取貿易和軍事機密。紐時記者掌握的情報簡報摘要顯示，波音、全球商用飛機發動機主要生產商「奇異航空」和電信公司T-Mobile都是受害者。

大陸與伊朗對美國的網攻從未完全停止。二○一五年大陸國家主席習近平與時任美國總統歐巴馬達成共識，大陸同意停止旨在竊取商業機密的網攻之後，大陸的網路竊密行為一度趨緩。二○一五年伊朗核子協定簽署後，伊朗也一度減少網攻。

不過，美國情報官員與民間安全專家指出，在美中大打貿易戰的當下，大陸似已非正式撕毀二○一五年協議，大陸對美國的網攻頻繁程度恢復到先前水準，卻更加隱密複雜。中國事務專家指出，先前由人民解放軍執行的網攻，如今改由國家安全部執行，主要針對戰略目標，例如有權進入數十萬個公司和政府內部網路的網路服務供應商。

安全專家說，大陸駭客已恢復商業動機的網攻，部分駭客的優先目標是協助北京的五年經濟計畫，這項計畫目標是讓大陸成為人工智慧和其他先進科技的領導者。

紐約時報就相關問題詢問大陸駐華盛頓大使館，並未獲得回應。