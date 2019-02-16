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中美貿易談判 下周華盛頓續談

2019-02-16 00:05聯合報 記者許依晨、華盛頓記者張加／連線報導

大陸國家主席習近平（中）昨天在北京人民大會堂會見新一輪中美經貿高級別磋商的美國貿...
大陸國家主席習近平（中）昨天在北京人民大會堂會見新一輪中美經貿高級別磋商的美國貿易代表。 （新華社）
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美中貿易談判雙方代表團昨天於北京結束新一輪高級別談判，雙方未公布談判結果，決定下周在華盛頓繼續會談。

新華社稱，雙方對技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業、貿易平衡、實施機制等議題深入交流，就主要問題達成原則共識，並就雙邊經貿問題諒解備忘錄進行了具體磋商，雙方將根據磋商期限抓緊工作，努力達成一致。

習近平會見美國貿易代表賴海哲和財政部長米努勤代表時表示，這兩天，世界的目光聚焦在北京，雙方團隊的磋商又取得了重要階段性進展，「下周雙方還將在華盛頓見面，希望你們再接再厲，推動達成互利雙贏的協議」。

賴海哲和米努勤也轉達美國總統川普的問候，他們表示，過去兩天裡雙方在重要和困難的問題上取得了新的進展，雖然還有許多工作要做，但他們抱有希望，下階段美方團隊願同中方團隊一道密切溝通，爭取達成符合雙方利益的協議，川普期待與習近平保持密切溝通。

習近平也表示非常珍視與川普的良好工作關係，願與他通過各種方式保持聯繫。

米努勤昨天下午在推特上傳雙方團隊的大合照，並指與中方官員劉鶴的會面富有成效。環球時報總編輯胡錫進也在微博同樣發布了雙方官員的大合照，指談判已經順利結束，效果應該不錯，雙方都滿意。

白宮發布聲明指出，在會談中，美國代表團關注結構性問題，包括強制技術轉移、智慧財產權等多項議題；雙方也討論了中方購買美國產品與服務的議題，旨在減少美中貿易逆差。

聲明寫道，這些詳細且深入的討論使雙方取得進展，但仍有許多工作要做。雙方將在三月一日前繼續處理所有未解決的問題，這是對部分大陸輸美商品提升關稅稅率的最後期限；美中官員已同意，任何承諾都將在兩國的諒解備忘錄中說明。

白宮提及，雙方下周將在華府進行部長級與副部級磋商，美方期待這些進一步的會談，並希望看到更多進展。

美中貿易戰九十天休戰期即將在三月一日屆滿，根據華爾街日報引述消息人士指出，中美在部分問題上仍未有突破，包括強迫技術轉讓，以及中方以工業政策優待本地企業；另一方面，雙方談判協議以諒解備忘錄的形式出爐，為日後川習會鋪路。路透引述消息人士報導，中國承諾停止向國內產業提供扭曲市場的補貼，但是未詳述如何落實這項目標。

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