中美貿易談判 下周華盛頓續談
美中貿易談判雙方代表團昨天於北京結束新一輪高級別談判，雙方未公布談判結果，決定下周在華盛頓繼續會談。
新華社稱，雙方對技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業、貿易平衡、實施機制等議題深入交流，就主要問題達成原則共識，並就雙邊經貿問題諒解備忘錄進行了具體磋商，雙方將根據磋商期限抓緊工作，努力達成一致。
習近平會見美國貿易代表賴海哲和財政部長米努勤代表時表示，這兩天，世界的目光聚焦在北京，雙方團隊的磋商又取得了重要階段性進展，「下周雙方還將在華盛頓見面，希望你們再接再厲，推動達成互利雙贏的協議」。
賴海哲和米努勤也轉達美國總統川普的問候，他們表示，過去兩天裡雙方在重要和困難的問題上取得了新的進展，雖然還有許多工作要做，但他們抱有希望，下階段美方團隊願同中方團隊一道密切溝通，爭取達成符合雙方利益的協議，川普期待與習近平保持密切溝通。
習近平也表示非常珍視與川普的良好工作關係，願與他通過各種方式保持聯繫。
米努勤昨天下午在推特上傳雙方團隊的大合照，並指與中方官員劉鶴的會面富有成效。環球時報總編輯胡錫進也在微博同樣發布了雙方官員的大合照，指談判已經順利結束，效果應該不錯，雙方都滿意。
白宮發布聲明指出，在會談中，美國代表團關注結構性問題，包括強制技術轉移、智慧財產權等多項議題；雙方也討論了中方購買美國產品與服務的議題，旨在減少美中貿易逆差。
聲明寫道，這些詳細且深入的討論使雙方取得進展，但仍有許多工作要做。雙方將在三月一日前繼續處理所有未解決的問題，這是對部分大陸輸美商品提升關稅稅率的最後期限；美中官員已同意，任何承諾都將在兩國的諒解備忘錄中說明。
白宮提及，雙方下周將在華府進行部長級與副部級磋商，美方期待這些進一步的會談，並希望看到更多進展。
美中貿易戰九十天休戰期即將在三月一日屆滿，根據華爾街日報引述消息人士指出，中美在部分問題上仍未有突破，包括強迫技術轉讓，以及中方以工業政策優待本地企業；另一方面，雙方談判協議以諒解備忘錄的形式出爐，為日後川習會鋪路。路透引述消息人士報導，中國承諾停止向國內產業提供扭曲市場的補貼，但是未詳述如何落實這項目標。
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