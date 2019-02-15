中擬砸2000億美元 擴大進口美國晶片

2019-02-15 18:28 世界日報 中國新聞組／北京15日電



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中美緊鑼密鼓進行貿易談判之際，消息人士指出，中國正研究擴大進口美國晶片(芯片)，在未來六年提高美國半導體進口額到2000億美元，以緩和兩國緊張。有美媒報導，中國指望以承諾增購半導體等美國產品，說服美國總統川普延長貿易戰休兵期，但美商懷疑中方實際動機是增強自身高科技產業。

知情人士透露，為使中美貿易談判能達成協議，川普正考慮把提高中國輸美商品關稅的3月1日期限，再往後延60天。另外，白宮一名高級官員昨天證實，美國貿易談判代表將會見中國國家主席習近平。

華爾街日報引述美國企業界人士指出，中國正在提議，未來六年提高美國對中國半導體出口額至2000億美元。據報導，美國2017年向中國出口總值61億美元的半導體，中方提議相當於提高年採購額約四倍。

中國代表還提議，消弭給予中國民眾在購買中國產新能源、小型引擎等車款汽車時的補貼。中國副總理劉鶴希望提高從美國進口的產品，能為川普與習近平會面鋪路。

中方增購美製半導體，也可能有助中國實現稱霸航太與機器人等高科技產業的「中國製造2025」計畫目標，而這項產業政策正好是川普政府的眼中釘。

此外，中國增購美國產品的部分計畫，恐怕也會遭美國企業與產業團體反彈。中國雖提議增購美製半導體，但若要符合美國出口，需要美國廠商配合調整供應鏈，以利將晶片直接從美國運往中國，而不是取道許多半導體封裝測試所在的墨西哥、馬來西亞等。

美國半導體協會執行長紐佛（John Neuffer）直言，中國承諾增購美製半導體「自以為聰明」，而且是煙幕彈，實際用意是協助北京實現「中國製造2025」目標。

彭博資訊引述知情人士說，若中美未能在3月1日期限前達成貿易協議，將提高對2000億美元中國進口產品加徵關稅的稅率，從10%拉高到25%。美國貿易代表賴海哲與財長米努勤14、15日在北京與劉鶴舉行高層會談，賴海哲也暫定本周要與習近平會談。消息人士說，川普是否願意延長提高關稅期限，可能取決於賴海哲與習近平會談的結果。