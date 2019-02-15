親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

江國慶冤死案 前國防部長陳肇敏等人判賠5957萬定讞

韓國瑜要來 最強村姑嗆「韓流憑什麼來台南？」

中擬砸2000億美元 擴大進口美國晶片

2019-02-15 18:28世界日報 中國新聞組／北京15日電

圖／Ingimage
圖／Ingimage
分享

中美緊鑼密鼓進行貿易談判之際，消息人士指出，中國正研究擴大進口美國晶片(芯片)，在未來六年提高美國半導體進口額到2000億美元，以緩和兩國緊張。有美媒報導，中國指望以承諾增購半導體等美國產品，說服美國總統川普延長貿易戰休兵期，但美商懷疑中方實際動機是增強自身高科技產業。

知情人士透露，為使中美貿易談判能達成協議，川普正考慮把提高中國輸美商品關稅的3月1日期限，再往後延60天。另外，白宮一名高級官員昨天證實，美國貿易談判代表將會見中國國家主席習近平

華爾街日報引述美國企業界人士指出，中國正在提議，未來六年提高美國對中國半導體出口額至2000億美元。據報導，美國2017年向中國出口總值61億美元的半導體，中方提議相當於提高年採購額約四倍。

中國代表還提議，消弭給予中國民眾在購買中國產新能源、小型引擎等車款汽車時的補貼。中國副總理劉鶴希望提高從美國進口的產品，能為川普與習近平會面鋪路。

中方增購美製半導體，也可能有助中國實現稱霸航太與機器人等高科技產業的「中國製造2025」計畫目標，而這項產業政策正好是川普政府的眼中釘。

此外，中國增購美國產品的部分計畫，恐怕也會遭美國企業與產業團體反彈。中國雖提議增購美製半導體，但若要符合美國出口，需要美國廠商配合調整供應鏈，以利將晶片直接從美國運往中國，而不是取道許多半導體封裝測試所在的墨西哥、馬來西亞等。

美國半導體協會執行長紐佛（John Neuffer）直言，中國承諾增購美製半導體「自以為聰明」，而且是煙幕彈，實際用意是協助北京實現「中國製造2025」目標。

彭博資訊引述知情人士說，若中美未能在3月1日期限前達成貿易協議，將提高對2000億美元中國進口產品加徵關稅的稅率，從10%拉高到25%。美國貿易代表賴海哲與財長米努勤14、15日在北京與劉鶴舉行高層會談，賴海哲也暫定本周要與習近平會談。消息人士說，川普是否願意延長提高關稅期限，可能取決於賴海哲與習近平會談的結果。

陸研議擴大進口美晶片，休兵期傳加掛60天。 世界日報記者蘇淑慧／制表
陸研議擴大進口美晶片，休兵期傳加掛60天。 世界日報記者蘇淑慧／制表
分享

半導體川普習近平貿易戰美中關係
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

中美新一輪貿易談判結束！習近平會見美代表

2019-02-15 18:32

中美貿易磋商結束 習近平接見美方代表

2019-02-15 18:30

美中貿易協商三大咖合影 站位有學問

2019-02-15 18:26

美中貿易談判爭取簽備忘錄 好讓川習出面喬

2019-02-15 18:22

美中2天貿易談判落幕 美財長稱會談具成效

2019-02-15 18:21

傳美中爭取今天談成諒解備忘錄 為兩國峰會鋪路

2019-02-15 13:09

美中貿易談判卡關 勢走上川習定奪一途

2019-02-15 13:08

秀誠意或畫大餅？中國承諾停止產業補貼

2019-02-15 12:55

有突破？中美談了一天 陸媒披露：會場時有笑聲

2019-02-15 11:58

美中貿易談判 川普和市場都該明瞭難以速戰速決的現實

2019-02-15 11:43

貿易磋商之際 環時嗆美：因中國崛起而極為焦躁

2019-02-15 10:07

傳中國願停止扭曲市場補助做法 但未詳述方式

2019-02-15 09:58

中國擬增購半導體解貿易戰僵局 美商懷疑動機

2019-02-15 09:56

傳北京讓步 路透：中方承諾終止「扭曲市場的補貼」

2019-02-15 09:29

專家：川普不必急於達陣

2019-02-15 01:55

三人合影 站位有學問

2019-02-15 01:55

陸研議擴大進口美晶片

2019-02-15 01:55

中美貿易談判順利 3月有望川習會

2019-02-15 00:09

美中如何終結貿戰？專家：不論何方式　亞洲地位將升高

2019-02-14 23:50

談判第4天！陸提增購美半導體 強制技轉仍無解陷僵局

2019-02-14 22:53

中美高級別磋商14日登場 為什麼合照得拍三次？

2019-02-14 16:34

繼狂奔的大豆船後 2艘滿載特斯拉貨輪正趕往大陸

2019-02-14 15:59

中美14日北京談判影片 央視獨家曝光

2019-02-14 14:09

美中高層貿易談判 川普：進展順利

2019-02-14 13:41

怕川普不取消對中國製產品的關稅 企業自救

2019-02-14 12:53

川普據傳考慮將美中貿易休戰期再延長60天

2019-02-14 12:25

中美高級別磋商登場 牽頭人合照為何照了3次？

2019-02-14 12:24

美華府智庫研究：中國尖端科技仍需依賴美國

2019-02-14 12:15

評／從「華為事件」看中國的國策手腕

2019-02-14 11:57

因應貿易戰？陸農業部：春耕擴大大豆和油料生產

2019-02-14 11:19

美議員促川普 與中談判堅守技術轉讓和智財立場

2019-02-14 10:00

日本經濟溫和反彈 但美中貿易摩擦風險仍在

2019-02-14 09:50

新一輪中美磋商登場 陸媒：保持平常心看待

2019-02-14 09:49

新一輪中美經貿高級別磋商 周四上午已於北京登場

2019-02-14 09:26

美跨黨派參議員提案 嚴查並反制中國影響力

2019-02-14 08:26

美元走高 受通膨數據及貿易談判樂觀跡象提振

2019-02-14 07:55

陸代表團會美議員 敦促美方恪守一中

2019-02-14 07:38

川普稱美中談判順利 農業部官員預期川習3月會面

2019-02-14 07:27

貿易磋商樂觀情緒推升美股 道瓊收漲118點

2019-02-14 06:50
看更多

熱門文章

幾千億飛了！英防長發言惹陸副總理不爽 貿易會談取消

2019-02-14 19:48

德國頒「全球剽竊獎」 大陸企業包辦前十名

2019-02-14 18:53

白宮：川普將為邊境築牆 宣布進入緊急狀態

2019-02-15 06:42

為築牆籌資…川普將簽開支協議 宣布國家緊急狀態

2019-02-15 06:25

正式服役僅12年就將絕版… 全球最大客機空巴A380黯然停產

2019-02-14 23:55

空巴壓錯寶 波音中型機戰略大勝

2019-02-14 23:55

零下32度打蛋會怎樣？ 凝固宛如藝術品

2019-02-15 13:36

傳北京讓步 路透：中方承諾終止「扭曲市場的補貼」

2019-02-15 09:29

亞馬遜宣布 取消紐約第二總部計畫

2019-02-15 02:04

美中如何終結貿戰？專家：不論何方式　亞洲地位將升高

2019-02-14 23:50

若宣布美國進入緊急狀態 川普能多享什麼權？

2019-02-15 12:20

談判第4天！陸提增購美半導體 強制技轉仍無解陷僵局

2019-02-14 22:53

影／執意築牆！川普擬宣布緊急狀態 民主黨：無法無天

2019-02-15 13:14

NASA：地球綠地增加 歸功中國和印度

2019-02-14 23:11

「直升機父母」變多 研究：要怪社會貧富差距擴大

2019-02-15 15:51

經濟解析／川普宣布緊急狀態 合法性面臨挑戰

2019-02-15 08:33

老天鵝！超大甘藍一顆等於兩周份

2019-02-15 11:20

喜康生技被控竊商業機密案 開庭辯稱無證據遭法官譏諷

2019-02-15 07:54

陸研議擴大進口美晶片

2019-02-15 01:55

美前女特工 叛逃伊朗主導網攻

2019-02-14 23:55

罷工+停電 南非經濟雪上霜

2019-02-15 02:11

三人合影 站位有學問

2019-02-15 01:55

衛星看得到：洪水挾帶泥沙出海 威脅大堡礁

2019-02-15 10:26

專家：川普不必急於達陣

2019-02-15 01:55

川普為築牆宣布緊急狀態 意涵一次看

2019-02-15 14:49

中國擬增購半導體解貿易戰僵局 美商懷疑動機

2019-02-15 09:56

秀誠意或畫大餅？中國承諾停止產業補貼

2019-02-15 12:55

可口可樂前工程師被控 竊商業機密給中國公司

2019-02-15 11:27

經濟解析／半導體產業最壞的日子已經過去？

2019-02-15 09:16

日本女性情人節不再送巧克力給男同事 買給自己最實在

2019-02-14 22:41

「川普」同名狗遭殺害！警澄清要網友莫激動

2019-02-15 08:33

經濟警訊 美零售銷售大減

2019-02-15 02:05

鈀金狂飆 半年漲50%

2019-02-15 02:11

影／達美客機高空遇亂流 女乘客頭砸傷濺血送醫

2019-02-15 15:25

為籌築牆費宣布緊急狀態 川普堪稱空前

2019-02-15 16:27

創紀錄6家中資企業 去年被澳洲證交所摘牌

2019-02-15 08:38

多空交錯 道瓊指數挫跌逾100點

2019-02-15 06:53

越野跑者大戰美洲獅 縫了20多針活命

2019-02-15 17:22

中美貿易談判順利 3月有望川習會

2019-02-15 00:09

兒歌也能變神曲！翻唱10餘種語言、25億次觀看的《Baby Shark》是如何辦到？

2019-02-15 08:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top