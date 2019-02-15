美中貿易協商三大咖合影 站位有學問

2019-02-15 18:26 世界日報 中國新聞組／北京15日電



最新一輪中美經貿高級別磋商昨天在北京舉行，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤共同主持中美經貿高級別磋商開幕式，合照時，三人輪流排在中間，一共照了三張照片，媒體稱，不僅體現對談判對手的尊重，同時也顯示中國對談判準備得十分充分、細緻。

北京日報旗下微信公眾號「長安街知事」昨天發文表示，開幕式在釣魚台國賓館芳華苑舉行，會談開始前，劉鶴在大廳迎接前來談判的美國代表賴海哲和米努勤，簡短開幕式後，新一輪中美經貿高級別磋商正式拉開帷幕。

文章指出，根據現場發來的幾張照片，最有意思的是三人的合影，「不是一張，竟然是三張」。劉鶴、賴海哲和米努勤三位輪流居中，照了一遍。

文章稱，這麼拍是有講究的，體現對談判對手的尊重，也是禮儀之邦的大國風範，是中國人的待客之道。雖然是貿易戰的停戰談判，但該有的禮節，一定做足到位。

文章稱，或許有人對此不以為然，覺得應該針鋒相對，但其實並不矛盾，談判桌上當然要據理力爭，談判之外，該有的禮儀也不能缺。文章分析，按照這個思路，還能看出更深一層的東西，顯示中國對談判準備得十分充分，十分細緻，「連拍個照片都下這麼大的功夫，可想而知，在談判的準備上得下多大功夫？準備得有多細緻？」成敗的關鍵就在細節。