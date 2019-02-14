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美華府智庫研究：中國尖端科技仍需依賴美國

2019-02-14 12:15世界日報 記者張筠／華盛頓報導

美智庫專家表示，中國科技雖突飛猛進，但尚未擁有創新技術，尖端科技仍需依賴美國。（...
美智庫專家表示，中國科技雖突飛猛進，但尚未擁有創新技術，尖端科技仍需依賴美國。（路透資料照片）
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美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)今日舉辦一場關於數位監控(digital surveillance)的論壇，專家指出中國技術雖突飛猛進，但其突出表現僅體現在監控方面，尚未擁有創新技術，尖端科技仍需依賴美國。

CSIS亞洲及日本研究高級副總裁葛林(Mike Green)表示面對中國監控技術的擴散，美國要更注重政策制定，消除技術應用和政策理論之間的鴻溝，規範國際秩序；他說，中國在科技方面，正處於改變世界局勢的地位，就像一百多年前的美國和日本一樣，在技術上的開放及擴張重建國際秩序，尤其給美國帶來挑戰。

雖然技術監控加劇美中關係緊張，但葛林對中國帶來的威脅不太擔心；他表示，雖然中國在技術監控的能力很強，但在微觀技術層面仍遠落後於美國；且美國集中了澳大利亞、日本、印度等盟國力量，國際地位穩固，中國尚未對美國造成致命威脅。

CSIS資深副主席兼技術政策項目主任路易斯(Jim Lewis)也表示，雖然中國的技術進步給國際政治環境增添壓力，但美國的尖端技術仍處於世界中心；中國人口占世界人口的近四分之一，數位監控技術看似威脅全球，但美國臉書等社交網路覆蓋世界人口的另外四分之三，在科技方面仍占主導地位，無需過度恐慌。

他說，「中國最主要的對手是其龐大的人口，其次才是美國」；需要深入探討智慧財產權及保護方法，與中國平等對話，避免中國的監控技術進一步撼動國際局勢。

美中關係華盛頓
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