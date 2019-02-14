對美太軟弱？習嗆美對話巧合曝光

2019-02-14 00:27 聯合報 記者羅印冲／綜合報導



美國總統川普（右）表示，期待與大陸國家主席習近平再見面。 美聯社資料照片 分享 facebook

中美貿易戰延燒至今，大陸內部輿論瀰漫對美國過於軟弱的不滿聲浪，就在雙方在北京準備展開新一輪談判之際，有港媒披露大陸國家主席習近平之前在「中國國際進口博覽會」期間，曾在內部發出對美強硬談話，如今由媒體曝光談話內容，頗有為「軟弱論」消毒之意味。

香港明報昨在一篇評論報導指出，最近大陸網路上流傳，習近平去年在上海主持進博會時，曾在內部發表一番談話，提到韓戰時，「志願軍（解放軍）只有十天補給水平，照樣和美國人打個有來有回，現在我們的武器已經是世界最先進水平了，可能早晚還是要踫一下的，不踫怎麼知道到底誰真的厲害」。

報導表示，這番強硬談話未獲官方證實，真假難辨，但不排除是有意放出，為「軟弱論」消毒。

自中美貿易戰開打以來，輿論對中共當局處理中興、華為乃至對美談判的手法多有非議，甚至連美國總統川普早前會見大陸副總理劉鶴時的座位安排和互動等，都引來大陸網民批評，認為劉鶴「屈辱」、「賣國」。就當前中美貿易談判，報導分析，雙方都希望達成協議，而習近平和川普不是不想見，只是見面的條件「還差一點」。

報導說，大陸「全國兩會」將在三月初開幕，屆時將審議通過外商投資法，這項法案被視為北京當局向美方展示對外開放和保護智慧財產權的「誠意之作」。如果屆時中美仍未達成貿易協議，貿易戰勢必成為「兩會」熱門話題，因此不排除在三月一日前達成協議。

中美貿易戰方興未艾，香港南華早報引述香港大學一項調查顯示，中共當局去年對社交軟體微信的審查更加嚴格，中美貿易戰議題成為官方刪文的重點目標。