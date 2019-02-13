刻意尊美？大陸政府報告未來15年 美仍稱霸全球

2019-02-13 16:32 世界日報 中國新聞組／綜合12日電



中國國務院發展研究中心報告指未來15年，美國仍將保持全球超級大國地位。 法新社 分享 facebook 中國國務院發展研究中心12日公布的報告說，未來15年，中國的經濟地位更加重要，但美國仍將保持全球超級大國地位；時值美、中兩國正為貿易戰再度坐上談判桌之際，分析人士認為，中方公布這份報告，頗有放低姿態甚或刻意營造「尊美」宣傳的意味。

在中國國務院副總理劉鶴同美國貿易代表賴海哲和財政部長米努勤14日開始兩天會談之際，北京當局所轄智庫公布的報告，對中國未來15年在全球經濟發展中扮演的角色，描繪了一幅低調的前景。

儘管中國國務院發展研究中心的報告未直接論述美中之間的角力，但這份報告顯然放低了中國在未來全球經濟中占據重要作用遠大抱負的調門。

此前不少人預計，中國將在未來10年內超過美國，成為世界第一大經濟體，或至少擁有世界經濟超級大國的地位；標準渣打銀行1月曾預計，中國最快在2020年超過美國，成為世界最大經濟體。

另一方面，中國在全球推動「一帶一路」戰略正遭到阻力，北京同華盛頓在貿易等議題上的角力越來越激烈，給中國未來發展前景添陰影。

去年，在中國政府大力削減債務和去槓桿化，以及外部貿易緊張不斷加劇的背景下，中國經濟僅實現了6.6%的增長，為過去28年來的新低；如果美中貿易戰繼續，中國經濟增長將因此更加放緩。

報告預計全球經濟增速將呈下降趨勢，未來15年，全球經濟平均增速為2.6%左右。已開發經濟體的增速可能進一步放緩，整體增速約在1.7%左右，要低於過去50多年的平均增速；開發中國家增速下降，年均增長4.9%左右。

報告指出，新興經濟體崛起，開發展中國家在全球經濟中地位更加重要。部分亞洲和非洲國家有可能成為全球經濟增長的領跑者。到2035年，開發中國家國內生產毛額(GDP)規模將超過已開發經濟體，在全球經濟和投資中占比近60%。

不過報告認為，美國將保持全球超級大國地位。短期內美國消費需求有望進一步釋放，成為支撐經濟增長的關鍵因素。根據美國聯準會預測，美國長期的GDP增長率約為2%。