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美國擬設制衡機制 確保大陸履約

2019-02-13 16:26世界日報 編譯張玉琴╱綜合12日電

美中貿易談代表本周將把全副心力，放在研擬貿易協定大綱，為可能舉行的兩國元首峰會鋪下坦途，但目前雙方對於中國的讓步，仍有分歧；同時，紐約時報分析，由於中國過去履行協議的紀錄不良，美國打算建立制衡機制，未雨綢繆。

美中代表希望能研擬出協定架構，以便川普習近平會面時，拍板定案；目前川習會的日期未定，川普起初表示，打算會見習近平，但上周他似乎排除在3月1日達成協議的限期之前，與習近平見面。

屆時雙方若未達成協議或就延後限期達成共識，3月2日起，中國2000億元輸美貨物的關稅，將由10%暴增為25%；但川普12日已鬆口，若有望達成協議，可以再延長加徵關稅期限。

華爾街日報指出，中國迄今仍然不肯就廢除國營企業補助等議題讓步，因為這些議題關係到中共政權的鞏固；但美國認為，唯有落實這些行動，才能讓美國企業有公平競爭的機會。

另外，雙方仍存的明顯分歧在於美國公司轉移技術給中方的問題上；中國否認，有任何中國官員施壓美國企業，強迫他們轉移技術，宣稱外國企業是自願轉移技術，以做為打進中國市場的交換條件。

相關人士指出，雙方代表本周將就貿易協定的廣泛架構達成共識，其中可能包括中國讓步的部分，至於中國產業政策等較棘手問題，將留待兩國元首磋商。

雙方面臨的另一挑戰是，如何確保中國實踐其承諾。

紐時指出，中國加入世界貿易組織(WTO)時，承諾開放外國公司，進入中國的銀行、電信和電子支付服務業等獲利豐厚的行業；然而，17餘年後，中國電信業依然由中國政府緊緊掌控，僅在最近，中國才容許外國公司在中國開設銀行。

消息人士透露，有鑑於此，美國代表希望成立機制，在中國貨物輸出美國不斷增加時，能夠自動提高中國貨物的關稅，或是維持高關稅，等到中國達到雙方協議的目標時，逐步撤除這些關稅壁壘。

不過，中國代表已否決這些主張，聲稱這些機制是侵犯中國的主權。

習近平川普紐約時報
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