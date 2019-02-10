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美中貿易戰暫休兵 美智庫：中國是競爭對手 不是流氓

2019-02-10 16:25世界日報 中國新聞組／北京10日電

美智庫評美中貿易戰，認為中國是對手而不是流氓。 世界日報
美智庫評美中貿易戰，認為中國是對手而不是流氓。 世界日報
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中美貿易戰暫時休兵之際，美國重要智庫蘭德公司（RAND Corporation）最近發布報告，稱俄羅斯是流氓（rogue），中國是競爭對手（peer），俄羅斯對美國安全的威脅比中國更直接、更嚴重。同時，美國的學者專家也在就美國應該繼續包容還是防範中國展開辯論。

美國之音報導，在這篇題為「俄羅斯是流氓，不是對手；中國是對手，不是流氓」的報告中，將美國國家安全的兩個主要威脅俄羅斯和中國作了區分。

報導指出，該報告說，俄羅斯是一個裝備精良的流氓國家，尋求推翻其無望主宰的國際秩序，而中國作為美國的競爭對手則希望形成一個自己能稱霸的國際秩序。

報告指俄羅斯入侵鄰國，吞併被征服領土，支持叛亂分子尋求分離出更多領土；在國內外暗殺反對派，干涉外國選舉，顛覆民主國家，竭力破壞歐洲和大西洋機構。

與之相反的，中國採取的則是更為積極的措施：透過貿易、投資和發展援助等，來施加日益增長的影響力。

報導稱，報告認為，中國對美國並不構成直接威脅，而是更大的長期挑戰。

報告指出，中國是在地緣經濟而非地緣政治中與美國競爭世界領導地位。在地緣經濟領域，中國已經擺脫了區域限制，美中間全球影響力的平衡已經開始轉向對中國有利的一面。

另外，對於中國對美國的安全究竟構成什麼樣的威脅？「外交事務」雜誌編輯吉迪恩羅斯（Gideon Rose）認為，美國在第二次世界大戰中建立起來的自由國際秩序，是一個可以使其他國家受惠的體系。「中國人難以用另一種方式對抗它，也不可能從外部完全打敗它。但我們應該珍惜這一體系，使用它，並歡迎中國加入。」

羅斯反對美國總統川普政府提出的新時代大國競爭的安全框架。

美國喬治城大學外交學院安全研究助理教授梅慧琳（Oriana Skylar Mastro）則表示，中國現在並不想稱霸世界，也不想在每個地方頂替美國，「但他們確實想讓美國從他們的周邊地區離開，他們想控制南中國海和東中國海。」

俄羅斯經濟貿易戰關稅美中關係
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