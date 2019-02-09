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不甩盟友美國警告 泰國推華為在東南亞首個5G測試台

2019-02-09 19:26世界日報 中國新聞組／北京9日電

業界消息人士透露，華為正在與泰國主要電信運營商磋商，爭取趕在泰國明年12月推出5G網路前，與當地企業建立起合作夥伴關係。路透報導，這將是華為在東南亞地區的首個5G測試台。泰國同時也是美國在亞洲最早的盟國。

據路透報導，儘管美國敦促其盟友禁止華為參與建設下一代移動網路，泰國周五仍推出華為5G測試台。

報導引述泰國數字經濟與社會部長披切表示，泰國與華為在5G測試台方面的合作，並不意味泰國不擔心安全問題。測試台處於試驗階段，泰國可以做出觀察，這對外界確認或否認針對華為產品安全指控有幫助。在被問及美國是否已就禁用華為產品事宜接洽泰國時，披切表示，對此並不了解。

美國之音引述路透報導，華為產品正在面臨全球的質疑，擔心華為與中國軍方關係密切並且受中國政府操控，其技術和產品可被中國政府用來從事間諜活動。中國政府和華為都否認這種指控。報導表示，華為公司已在全球簽署了30個5G商業合同，但是還沒有和泰國簽署5G合同。

據知情業內消息人士透露，華為正在與泰國Advanced Info Service Pcl和TRUE等電信運營商磋商，爭取趕在泰國2020年12月全國推出5G網路之前建立起與當地企業的合作夥伴關係。此外，諾基亞、愛立信和泰國的電信商也在泰國設立了5G實驗室。

美國駐曼谷大使館發言人表示，美國倡導安全的電信網路和供應鏈，應遠離那些可能受到外國政府控製或不當影響而構成未經授權侵入和惡意網路活動風險的供應商。美國一貫敦促盟國及夥伴考慮類似的風險，保持警惕，確保他們電信網路和供應鏈的安全。

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