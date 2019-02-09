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美中貿戰恐慌蔓延 投資勿改策略

2019-02-09 14:57世界日報 記者陳開／洛杉磯報導

金融專家林日昇8日舉行金融市場展望會，剖析中美貿易戰談判對金融市場的影響。林日昇認為，美中貿易戰休兵截止日前恐難達協議，恐慌情緒將在市場蔓延；林日昇建議投資者不要受影響，無需改變原投資計畫。

川普總統7日確認，在貿易戰休兵截止日的3月1日前，不會與中國國家主席習近平會面，擔憂中美貿易爭端惡化的恐慌情緒在市場蔓延。史坦普500指數(S&P 500)7日應聲下跌約20點，8日則稍有回調。

林日昇認為，美中貿易戰暫時休兵以來，雙方已有多次談判。雖然各方反饋多是往良性方向發展，但截至8日尚沒有協議草稿，加上兩國首腦3月1日前不會碰面，林日昇預計，貿易戰休兵截止日達成協議的可能性非常低。

儘管截止日前達成協議不樂觀，但林日昇表示，雙方的貿易戰不會惡化，原定「若沒有在90天內對貿易議題達成協議，包括技術移轉、智慧財產權、非關稅障礙、網路盜竊以及農業項目，雙方同意將就現行的關稅10%提高到25%」不會出現，關稅仍將維持在10%。林日昇預計，美中達成停戰協議應該在6月底。

綜上所述，即使3月1日沒有「好消息」傳出，市場會受恐慌情緒影響，林日昇建議投資者不要為此改變原定投資策略。他表示，美國通脹保持在2%左右，10年期公債利率維持在2.7%左右，說明市場預期美國未來的通脹不會急劇上升，美聯儲加息對抗通脹程度有限，投資者仍可享受低利率紅利。就算中美貿易戰3月1日截止日沒有達成協議，有美國經濟基本面加持，投資者無需恐慌。

美中關係貿易戰
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