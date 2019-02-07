親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

動作一波波 美持續施壓華為中興

2019-02-07 03:35經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電

在美國與中國進行貿易磋商之際，美國當局也持續對中國華為與中興通訊等兩大科技公司施壓，包括以竊密為由搜索華為的聖地牙哥實驗室、警告歐洲盟國勿使用中國的5G網絡設備，美國兩黨參議員也提案要對中興施加制裁。

彭博商業周刊報導，美國玻璃基板業者阿汗半導體（Akhan Semiconductor）研發出名為「米拉吉鑽石玻璃」的手機螢幕產品，號稱硬度比業界標準的「Gorilla玻璃」螢幕強六倍，耐刮度強十倍。華為在2016年8月向阿汗表達採購意願，去年華為聖地牙哥實驗室取得米拉吉玻璃樣本後卻未依約在兩個月內準時返還樣本，直到五個月後才寄還玻璃，且已有刮痕並裂為兩塊、碎片消失。

由於鑽石塗層可能用於製造雷射武器，美國聯邦調查局（FBI）經通知並調查後認為，華為利用10萬瓦雷射爆破阿汗半導體的玻璃樣本，且華為代表私下承認將樣本寄到中國，違反與阿汗的合約及美國國際武器貿易條例。相關人士透露，FBI已於1月底突擊搜索華為的聖地牙哥實驗室。

美國也正動用所有外交管道施壓歐洲盟國勿採用中國5G電信設備，國務院一名官員表示，若盟國忽略警告，美國可能會做出回應，因為美國與盟國的軍事緊急聯繫可能會因使用華為的設備，而暴露在資安風險下。美國官員說，美國正多管齊下向歐洲施壓，包括北約會談、以及在慕尼黑及巴塞隆納的國際研討會。

美國兩黨多位參議員5日也聯手提出一項法案，若中興通訊若未能遵守美國法律以及和川普政府的協議，將重新予以制裁。

華為半導體
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

美貿易代表賴海哲 下周赴北京談判

2019-02-07 00:55

美財長：美中將在3月1日期限前談成貿易協定

2019-02-06 22:00

眾院外交委會主席：美中摩擦不斷 主因外交缺連貫性

2019-02-06 15:40

美貿易代表：保護美企 不能寄望世貿改變中國

2019-02-06 15:36

道瓊新聞社：美財長和貿易代表下週赴北京談判

2019-02-06 07:00

美示警歐洲盟邦：不要採購華為5G設備

2019-02-06 04:42

聯合國報告：美中貿易戰 歐盟恐成大贏家

2019-02-05 11:26

川普：終結貿易戰 機會很大

2019-02-05 01:13

美中即使達成貿易協議 美國也不會放棄關稅這項工具

2019-02-04 15:34

南華早報：川習會可能27日越南峴港登場

2019-02-03 12:51

川習會？ 川普可能本周宣布

2019-02-03 00:20

貿易協議有譜？ 美專家：對陸關稅緊箍咒不能鬆

2019-02-03 00:16

貿易談判結束2天 陸國企就向美購買200萬噸大豆

2019-02-03 00:08

陸加碼採購 美黃豆期貨價揚

2019-02-02 23:35

專家：美中協議有譜 關稅緊箍咒仍不可鬆

2019-02-02 15:22

中國遵守承諾 買美1百萬噸黃豆

2019-02-02 13:32

中美經貿磋商 談出3個清晰信號

2019-02-02 00:26

劉鶴舉五根手指...到底要進口多少美國黃豆？

2019-02-02 00:25

鋪墊新「川習會」 中美繼續互增關稅可能性降低

2019-02-02 00:23

500萬噸黃豆換一紙協議？ 川普：美中談判巨大進展

2019-02-02 00:08

川習何時何地再會 中國外交部不明說

2019-02-01 19:05

習致函盼各退一步 美中貿易戰月底見分曉

2019-02-01 17:04

美中貿易談判 專家：3月1日前達協議難度高

2019-02-01 15:33

北京駁美指控：中國科技成就 一不靠偷二不靠搶

2019-02-01 15:33

美控中國商業間諜無處不在 成貿易戰核心爭議

2019-02-01 15:33

「關稅傷害心臟帶」 美企結盟遊說美中貿易休兵

2019-02-01 15:33

終止貿易戰 美企業主、農民發起赴華府遊說

2019-02-01 13:35

影／劉鶴口誤？承諾採購美大豆500萬噸 鬧出誤會

2019-02-01 13:34

美中貿易談判無共識 學者：摸摸底好過年

2019-02-01 13:25

習近平致函川普 盼各退一步

2019-02-01 13:15

「史上最大協議」 貿易談判美中都表樂觀

2019-02-01 13:12

川普接待劉鶴 排排坐像聽訓

2019-02-01 11:45

中美談判結束 中方：雙向實施框架達共識

2019-02-01 11:43

陸方解讀：中美磋商 釋放三點清晰信號

2019-02-01 10:48

中美貿易磋商結束 北京稱「取得重要階段性進展」

2019-02-01 10:08

川普：3月1日前可能與習近平會面不只一次

2019-02-01 08:20

川普熱情迎劉鶴 白宮重申結構改革與關稅期限

2019-02-01 07:20

習近平致函川普 盼雙方各退一步

2019-02-01 06:14

美企兩路並進 籲終結貿易戰

2019-02-01 02:03
看更多

熱門文章

她年薪8億超越庫克 蘋果宣布零售長阿倫德4月將離職

2019-02-06 12:51

日本豬瘟疫情擴散 已有五縣遭感染

2019-02-06 12:40

國情咨文節錄：川普要求築牆 不宣布緊急狀態

2019-02-06 10:25

市場籠罩樂觀氣氛 美股持續上揚

2019-02-06 06:14

1分鐘看懂川普國情咨文要點

2019-02-06 12:53

中國富商申請澳洲國籍遭拒 有家歸不得

2019-02-06 20:22

美示警歐洲盟邦：不要採購華為5G設備

2019-02-06 04:42

日本奈良鹿上月撞傷209人 8人骨折重傷

2019-02-06 12:11

川普國情咨文前先開炮 「彈劾我 民主黨能贏總統的唯一之路」

2019-02-06 10:15

川普國情咨文演說談什麼 7大重點一次看

2019-02-06 18:14

川普國情咨文演說：中國對美竊取行為到終點

2019-02-06 11:44

美財長：美中將在3月1日期限前談成貿易協定

2019-02-06 22:00

川普國情咨文：美中貿易協議將要求中國需做結構性改變

2019-02-06 15:24

川金二會月底舉行 韓媒分析為何選越南

2019-02-06 15:25

川普國情咨文談團結 美國主流媒體不買帳

2019-02-06 15:20

經濟解析／美國經濟得分高 為何川普的政策分數超低？

2019-02-06 20:56

國情咨文演說 川普：會把美墨邊界圍牆蓋好

2019-02-06 12:34

道瓊新聞社：美財長和貿易代表下週赴北京談判

2019-02-06 07:00

涉打假球逃亡菲國 吳健保今遣返

2019-02-06 11:33

這個小國家 住在別人的首都裡

2019-02-06 22:28

墜機駕駛竟是「冒牌警察」

2019-02-06 13:30

國情咨文小來賓！同姓遭霸凌 川普邀川普

2019-02-06 10:21

川普國情咨文訴團結 白色女力冷眼反制

2019-02-06 14:46

拍攝美敏感軍事設施 中國學生認罪判刑一年

2019-02-06 17:36

教宗首度承認 神父、教士性虐修女

2019-02-06 15:52

不甩美威脅 俄6個月後退出中程核飛彈條約

2019-02-06 17:57

人生不能沒有茶 土耳其人年飲1300杯

2019-02-06 17:40

川金二會 美媒：2月27日28日越南登場

2019-02-06 09:57

經濟解析／經濟一級棒？川普國情咨文膨風過頭了！

2019-02-06 15:22

如何規範華為參與5G 德國召開部長會議

2019-02-06 21:25

看道奇比賽卻被界外球砸 美老婦顱內出血亡

2019-02-06 09:41

菲律賓大馬尼拉地區 爆發麻疹疫情

2019-02-06 20:34

澳洲央行對降息表達開放態度 澳幣6日盤中重貶1.5％

2019-02-06 17:24

慶祝臉書滿15歲 紐時惡搞影片酸祖克柏

2019-02-06 11:24

川普發表國情咨文：中國須改變經濟結構

2019-02-07 00:55

代孕報酬高 烏克蘭女性樂挺肚

2019-02-06 22:28

眾院外交委會主席：美中摩擦不斷 主因外交缺連貫性

2019-02-06 15:40

寬容博物館 黑暗歷史照見人性光明

2019-02-06 20:51

奧斯陸獲頒2019歐洲綠色首都 拚2030減碳95%

2019-02-06 22:28

盼為脫歐僵局解套 梅伊7日會歐盟領袖

2019-02-06 04:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top