動作一波波 美持續施壓華為中興

2019-02-07 03:35 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 葉亭均 ／綜合外電



在美國與中國進行貿易磋商之際，美國當局也持續對中國華為與中興通訊等兩大科技公司施壓，包括以竊密為由搜索華為的聖地牙哥實驗室、警告歐洲盟國勿使用中國的5G網絡設備，美國兩黨參議員也提案要對中興施加制裁。

彭博商業周刊報導，美國玻璃基板業者阿汗半導體（Akhan Semiconductor）研發出名為「米拉吉鑽石玻璃」的手機螢幕產品，號稱硬度比業界標準的「Gorilla玻璃」螢幕強六倍，耐刮度強十倍。華為在2016年8月向阿汗表達採購意願，去年華為聖地牙哥實驗室取得米拉吉玻璃樣本後卻未依約在兩個月內準時返還樣本，直到五個月後才寄還玻璃，且已有刮痕並裂為兩塊、碎片消失。

由於鑽石塗層可能用於製造雷射武器，美國聯邦調查局（FBI）經通知並調查後認為，華為利用10萬瓦雷射爆破阿汗半導體的玻璃樣本，且華為代表私下承認將樣本寄到中國，違反與阿汗的合約及美國國際武器貿易條例。相關人士透露，FBI已於1月底突擊搜索華為的聖地牙哥實驗室。

美國也正動用所有外交管道施壓歐洲盟國勿採用中國5G電信設備，國務院一名官員表示，若盟國忽略警告，美國可能會做出回應，因為美國與盟國的軍事緊急聯繫可能會因使用華為的設備，而暴露在資安風險下。美國官員說，美國正多管齊下向歐洲施壓，包括北約會談、以及在慕尼黑及巴塞隆納的國際研討會。

美國兩黨多位參議員5日也聯手提出一項法案，若中興通訊若未能遵守美國法律以及和川普政府的協議，將重新予以制裁。