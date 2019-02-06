眾院外交委會主席：美中摩擦不斷 主因外交缺連貫性

2019-02-06 15:40 世界日報 記者 世界日報 記者 張筠 ／華盛頓報導



民主黨籍的國會眾院外交委員會新任主席恩格爾(Eliot Engel)，5日在華府智庫卡內基國際和平基金會(Carnegie Endowment for International Peace)的會議上表示，不論是解決美中貿易戰或是與中國建立健康長遠的外交關係，美中兩國的相處需要更多連貫性及穩定性。

恩格爾說，美、中兩國在國際上皆有不可忽視的力量，兩國間的合作與互動影響國際局勢；目前美中摩擦的主要原因，是兩國互動缺乏連貫性和穩定性，若要達到健康穩定的美中關係，必須在交往和協談中保持態度的前後一致，切勿僅為達到眼前利益而採取強硬手段。

他表示，除了貿易戰，美中兩國在智慧財產權保護、信息安全等議題上仍需更多協商，不論中國是否侵犯美國技術，美國在創造就業機會等方面仍需中國的支援，美中關係涉及層面多，需要更多協調，建立穩定、互信的關係。

在邊境安全問題上，恩格爾指出，若要真正解決移民問題，需要與主要的移民國家領導人建立良好溝通，了解移民原因及需要，進一步探討移民國家內部存在的問題，有助於消除國家之間的誤解和衝突。

作為移民後代，恩格爾說，美國是一個幫助移民發展同時也獲益於移民群體的國家，移民群體不應該成為美國的威脅，他們放棄本國熟悉的一切來到美國，面對陌生的語言和環境，追求夢想，不應被定義為「偷懶的人」(lazy people)。

對於眾院外交委員會的未來發展，剛上任一周的恩格爾表示，將會更注重「網路外交」(cyber diplomacy)，隨著科技的演變，信息安全和國際互信等議題在外交中顯得更加重要。