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美貿易代表：保護美企 不能寄望世貿改變中國

2019-02-06 15:36世界日報 編譯中心／綜合5日電

美國貿易代表辦公室表示，談判修改世貿組織規則約束中國無用。 法新社
美國貿易代表辦公室表示，談判修改世貿組織規則約束中國無用。 法新社
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美國貿易代表辦公室(USTR)5日表示，就世界貿易組織規則談判以約束中國的「重商主義」貿易做法，基本上是無用的，美國應當實施單邊主義的做法，保護美國的工人、農場主和工商企業。中國商務部當天反駁說，美國的相關調查報告是基於美國國內法律，而不是依據世貿組織協定和多邊規則評價中國履行世貿組織承諾的情況，與事實不符。

川普總統多年來一再表示，過去美國歷屆政府愚蠢無能，導致歷屆政府糊裡糊塗地做了一個糟糕透頂的交易，讓中國得以加入世界貿易組織，並以損害美國根本利益的方式發展壯大，與此同時，歷屆美國政府和世貿組織卻對中國違反入世承諾的貿易政策和做法無所作為，這種局面不能再持續下去了。

路透報導，USTR向國會提交有關中國遵守世貿組織規則的年度報告。這一報告的部分宗旨在於說明美國與中國進行了六個月的貿易戰，以迫使中國改變其經濟模式的做法的正當性。

報導說，這一報告也反映出，美國依然十分不滿世貿組織沒有能力約束中國的那些在美國看來是扭曲貿易的非市場經濟政策，並展示了這種情況在短期內出現改變的希望極低。

美國貿易代表在報告中說，「希望新的世貿規則談判獲得成功、並以此能夠以一種有意義的方式限制中國目前經濟和貿易走向是不現實的」。

美國的一些盟國，包括加拿大、歐洲聯盟和日本，也對中國的經濟政策所導致的種種貿易問題不滿。他們開始商討世貿組織1995年成立以來第一輪可能做出的規則變更和現代化。

但中國商務部發言人5日說，美方的報告相當部分對中方的指責超出中國加入世貿組織承諾，缺乏法理和事實依據。中方反對這一報告。發言人說，中國加入世貿組織後，切實履行各項承諾，完善社會主義市場經濟體制和法律體系，提高貿易政策透明度，開放貨物貿易、服務貿易市場，完善知識產權保護法律體系並加強執法力度。

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