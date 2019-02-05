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東部海域4.3地震！花蓮、宜蘭最大震度3級

來美過年陸客減半 導遊放長假

2019-02-05 19:03世界日報 記者楊青／洛杉磯報導

美中貿易對峙，兩國關係繼續僵持，牽動中國遊客來美簽證神經，近期中國來美旅遊簽證拒簽率急劇升高，加上中國經濟及房市壓力，直接衝擊中國遊客來美旅遊熱情，今年農曆春節期間來美過年的中國遊客明顯少於往年，帶來對華資餐飲和超市等服務行業的影響。不過，中國中學生寒假來美的冬令營似乎一枝獨秀，最近兩周抵達美國短遊的中國中學生一波緊接一波。

「從中國大陸放寒假開始，每天都有大批中學生抵達洛杉磯國際機場」，美國TBL通橋國際教育集團聯合創辦人林恩成4日表示，從新年前夕到元宵節期間，他經手的就有500多名中學生從中國各地來南加州短期遊學，除北京、上海、廣州等一線城市及周邊附近地區外，也有不少學生來自蒙古等二三線地區，「總體來，今年春節來美的學生人數達到這些年的平均數，簽證並未受到影響」。

林恩成表示，事實上今年來南加州過春節的中國小遊生的簽證，早在一、兩個學期之前已經完成，而且可能是因美國公立學校出面邀請的關係，學生們的簽證除個案外，全都順利通過，看不出受到數月來美中關係變化的影響。

不過洛杉磯長城旅行社負責人許昆表示，從去年春季美中貿易戰宣戰氣氛開始出現，各種考察團、訪問團和個人旅遊簽證都受到影響，「現在與之前相比，簽證通過率和來美旅遊的考察團減少一半以上」，即便是目前兩國貿易戰升級暫緩，來美中國遊客人數依然無起色。其實很多中國人非常願意來美看看，也相當捨得在美國花錢，他接待的客人中，不少人每次來美常常花費到2萬元左右，過年期間中國遊客的花費更高，但今年來美過年的中國遊客至少減少一半，一些華人導遊乾脆給自己放個長長的年假。

年前就從洛杉磯回北京的洛杉磯旅遊業者Z小姐表示，這多年來春節期間都是僅次於暑假的中國遊客來美高峰期，通常會提前三個月就會接到很多團的來美計劃，但一直等到12月，手上的客人還是寥寥無幾，最後乾脆轉手給同行，她回中國過年。

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