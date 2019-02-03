日媒：金正恩點頭越南峴港 川金2會

2019-02-03 14:04 世界日報 綜合2日電



「朝日新聞」報導，針對預定2月底登場的美國總統川普與北韓領導人金正恩第2度高峰會談舉辦地點，北韓已同意美方提議的越南中部峴港。

日媒：川金2度峰會地點 北韓同意越南峴港 分享 facebook

報導指出，南北韓關係消息人士透露，北韓已就此事向南韓說明。根據消息人士的說法，北韓當初基於北韓領導人金正恩的護衛等層面考量，希望能在平壤或板門店舉行。

但美方期盼在對美國和北韓雙方都不會造成負擔的亞洲舉辦，而蒙古國和越南都已表明主辦峰會意願，雙方考量到氣候面等因素後，同意在越南召開。

南韓「東亞日報」報導，美國可能提出終戰宣言，以換取北韓採取非核化，以及全面申報大規模殺傷性武器和導彈。

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報導指出，美國與北韓工作磋商的美國代表畢根日前在美國加州史丹佛大學亞太研究所主辦的演講中表示：「美國總統川普已準備好結束這場戰爭。美國不尋求進攻北韓或巔覆北韓。」

畢根說：「美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）去年10月4日訪問平壤時，北韓國務委員會委員長金正恩承諾廢棄和廢除鈽、鈾濃縮設施。更重要的是，北韓承諾將採取更多措施。」此外，「（為實現最終非核化）應透過全面申報，徹底掌握北韓的大量殺傷性武器和導彈專案。」

報導也指出，畢根將於3日訪問南韓，與南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長李度勳舉行會談，並與北韓進行後續工作磋商。此外，川普先前表示，將於下周公布第2次川金會的日期。香港01報導，有媒體引述外交官及其所獲得文件稱，華府正迅速讓聯合國放寬對北韓的人道主義援助工作，似有意為川金會鋪路。

另據日本共同社報導，多名聯合國安理會消息人士透露，安理會北韓制裁委員會的專家小組1日彙總並向委員會提交了驗證制裁履行情況的報告。報告中可能指出，北韓未放棄核武與飛彈開發，逃避制裁的行為也在持續。